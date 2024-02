Emmerich. Essity gab Einblicke in die Herstellung von Jobst-Kompressionsstrümpfen und Co. Warum die Emmericher so schnell liefern können.

Zunehmend wird das Tabu gebrochen. Kompressionen zu tragen, das mag vielleicht nicht total sexy sein, aber es hilft Menschen mit chronischen Krankheiten. Ob Lymphödem, Lipödem oder Phelobologie – das sind Volkskrankheiten. Und Kompressionsstrümpfe und Co. helfen.