Dornick. Die Schützenbruderschaft Dornick wählte einen Nachfolger für Brudermeister Dieter Stevens. Nach so vielen Jahren übernimmt Dirk Böcker.

100 Schützenschwestern und Schützenbrüder versammelten sich zur jüngsten Generalversammlung der St. Johannes Schützenbruderschaft in der Dorfschänke zu Dornick.

Nach der Begrüßung durch den Brudermeister standen die Punkte Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, Verlesung des Protokolls und Jahresrückblick auf dem Programm. Im Jahresrückblick wurde vor allem das kleine Stadtschützenfest Ende April 2023 hervorgehoben. „Wir sind von den vielen Gästen fast überrannt worden“, so Dieter Stevens. „Danke an alle, die eingesprungen sind und uns tatkräftig unterstützt haben.“ Dank des guten Auges von Marcus Ingendahl wird auch das nächste Stadtschützenfest Ende April 2024 in Dornick stattfinden.

Einstimmige Vorstandswahlen

Nachdem Michael Börgers den sehr detaillierten Kassenbericht vorgetragen hatte und die Kassenprüfer Rüdiger Neeb und Gaby Stockmann die Entlastung des Vorstandes beantragt hatten, war auch dieser Punkt erledigt. Kassenprüfer für das nächste Jahr sind Rüdiger Neeb und Bianca Hermsen.

Wichtiger Punkt an diesem Sonntag waren die Vorstandswahlen. Zur Wahl standen der Kassierer Michael Börgers, die Jungschützenmeisterin Carina Treudt, der stellvertretende Schießmeister Andreas Anschütz, die stellvertretende Jugendschießmeisterin Janina Sweekhorst und der Beisitzer Gregor Reinen. Alle nahmen ihre Wiederwahl einstimmig an.

Dieter Stevens war neun Jahre Brudermeister

Anschließend stand die Wahl des Brudermeisters Dieter Stevens an. Nach neun Jahren als Brudermeister und insgesamt über 30 Jahren Vorstandsarbeit stand er jedoch nicht mehr zur Verfügung. Der bisherige stellvertretende Brudermeister Dirk Böcker wurde vom Vorstand für dieses Amt vorgeschlagen. Böcker, der auch der amtierende König der Bruderschaft ist, wurde einstimmig zum neuen Brudermeister gewählt. Nach seinen Dankesworten ließ er Dieter Stevens direkt zum Ehrenbrudermeister wählen. Auch dieser wurde einstimmig gewählt.

Neuer stellvertretender Brudermeister ist Simon Borkes, der das Amt von Dirk Böcker übernommen hat. Michael Wittke ist jetzt Schriftführer, da Simon Borkes dieses Stelle abtreten musste. Neuer Beisitzer ist Jacob Westerhoff.

Umbau des Schießstandes

Der letzte große Tagesordnungspunkt war der Umbau des Schießstandes. Hierfür wurden in der Versammlung die Weichen gestellt, um die Finanzierung des Projektes teils durch Crowdfunding, teils durch private Spenden und teils aus der Vereinskasse auf den Weg zu bringen.