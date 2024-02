Emmerich. In Emmerich kursieren über WhatsApp und Facebook Fotos und Videos von einem Wolf. Ein 16-Jähriger hat ihn gefilmt. Was zu sehen ist.

In den Emmericher Ortsteilen Klein-Netterden und Hüthum wurde am Mittwoch jeweils ein Wolf gesichtet. Ob es sich um zwei Tiere oder ein und dasselbe Tier handelt, ist noch unklar. Der 16-jährige Jaro Marheinke aus Emmerich filmte den Wolf in Klein-Netterden, wie er am Kapellenberger Weg in der Nähe der Autobahnauffahrt Emmerich-Ost über ein Feld des landwirtschaftlichen Betriebes Arntzen in Richtung des Landwirts Alfons Heister lief.

Jaros Vater Dimitri Marheinke erzählt, dass sein Sohn das Video am Mittwoch gegen 13.30 Uhr gemacht habe. Der Wolf schien einigen Vögeln hinterher zu jagen, berichtet er. Das Tier lief nur wenige Meter vor seinem Sohn, der auf dem Fahrrad unterwegs war, über die Straße. Das Tier schien überhaupt nicht scheu gewesen zu sein. Sein Sohn habe aber keine Angst gehabt, schildert Dimitri Marheinke der NRZ.

Ein Wolf lief in der Nähe der A3-Auffahrt Emmerich-Ost. © Jaro Marheinke | Jaro Marheinke

Wolfsvideo in Hüthum und Elten

Auch in Hüthum wurde ein Wolf gefilmt. Auf den Aufnahmen, die über WhatsApp-Kanäle verbreitet wurden, ist ein Tier zu sehen, das sich vermutlich im Bereich der Viergartenstraße bewegt. Zu sehen ist das Ortsausgangsschild von Hüthum und die Kirche St. Vitus in Elten.

Klein-Netterdens Ortsvorsteher Hubert Thüß sagte der NRZ auf Anfrage, dass auch er von den Videos Kenntnis genommen habe. Allerdings gebe es in Klein-Netterden zurzeit keine Schafhalter. In Hüthum würden seines Wissens beim Tierheim in der Viergartenstraße Schafe und Ziegen weiden.

Ein Wolf vor der Realschule

Neben den Sichtungen in Emmerich wurde ein Wolf auch vor der Realschule in Rees gefilmt. Auf den Video, welches auf Facebook eingestellt wurde, ist zu sehen, wie der Wolf offenbar zwischen einem Fahrradständer läuft. Die FB-Nutzerin schreibt, dass die Polizei eingeschaltet worden sein soll. NRZ-Anfragen an die Stadt Rees, Polizei und Schule stehen noch aus.

