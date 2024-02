Emmerich. Die Telekom-Tochter GlasfaserPlus wird das Projekt in der Emmericher Innenstadt nicht durchführen. Das ist der offizielle Grund.

Das Unternehmen GlasfaserPlus, eine Tochter der Telekom, hat Bürgermeister Peter Hinze jetzt in einem Schreiben darüber informiert, dass sie das geplante Projekt zum Glasfaserausbau in der Emmericher Innenstadt nun doch nicht durchführen wird. Das Unternehmen wird bereits unterzeichnete Verträge für Hausanschlüsse stornieren.

Als offiziellen Grund gibt GlasfaserPlus die mangelnde Unterstützung durch die Stadt Emmerich an. Bürgermeister Peter Hinze: „Wir haben immer wieder versucht, die Telekom und andere Anbieter für ein Glasfaserprojekt im Innenstadtbereich und den angrenzenden Stadtteilen zu gewinnen. Ohne Erfolg. Erst als ein Mitbewerber nach langen gemeinsamen Vorgesprächen im vergangenen Herbst hier mit einem Ausbauprojekt an den Start gegangen ist, kündigte die Telekom für unsere Stadt ebenfalls ein Ausbauprojekt an. Im Gegensatz zum Mitbewerber allerdings begrenzt auf den Innenstadtbereich, also ohne Speelberg und Leegmeer. Das war für uns deutlich weniger attraktiv. Außerdem hat die Telekom für den Ausbau Ausnahmen verlangt, zum Beispiel im Bereich Bodendenkmalschutz, die wir nicht mittragen konnten. Darum haben wir auch die gewünschte Kooperationsvereinbarung nicht unterzeichnet. Trotzdem hätte die Telekom ihr Projekt hier umsetzen können.“

Nutzung von fremden Leitungen möglich

Die gesetzlichen Regelungen geben jedem Telekommunikationunternehmen das Recht, öffentliche Straßen und Wege für den Ausbau zu nutzen. Folge ist der sogenannte „Überbau“: Straßen und Wege werden somit mehrfach aufgerissen, um Glasfaserleitungen verschiedener Unternehmen übereinander zu legen. „Dass mehrere Leitungen über- oder nebeneinander in die Straße gelegt werden und dafür jedes Mal neue Baustellen entstehen, kann man eigentlich keinem Außenstehenden erklären. Ich wünsche mir, dass der Gesetzgeber stärker darauf hinwirkt, dass ein solcher Überbau ausgeschlossen ist und Telekommunikationsunternehmen gezwungen sind, die vorhandenen Leitungen für andere zu öffnen oder bereits vorhandene zu nutzen“, so Hinze weiter. Technisch ist eine Nutzung von „fremden“ Leitungen schon seit längerem möglich. Bisher können sich aber die verschiedenen Telekommunikationsunternehmen vertragsrechtlich nicht einigen.

Somit ist der Telekommunikationsanbieter „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) aktuell das einzig verbliebene Unternehmen, das den Ausbau des Glasfasernetzes in Emmerich konkret vorbereitet.