Emmerich. Jan-Uwe Rogge Eltern gibt seit Jahrzehnten Erziehungstipps – mit Humor. Jetzt kommt er nach Emmerich. Warum Kinder Chaos brauchen.

Jan-Uwe Rogge ist nicht wegzudenken aus den Kinderzimmern in Deutschland. Seit Jahrzehnten gibt er Eltern praktische Erziehungstipps und lässt dabei kein Thema aus. Dies macht er mit jeder Menge Humor und immer mit einem Augenzwinkern.

Jetzt kommt Dr. Rogge auf Einladung des Familienbüros und des Netzwerkes pro kids nach Emmerich. Am 8. April ab 19 Uhr spricht er in der Aula der Gesamtschule zum Thema „Ohne Chaos geht es nicht – vom Mut zur Unvollkommenheit in der Erziehung.“

Es muss nicht immer alles perfekt sein

Kinder brauchen nämlich Chaos und sie können – im Gegenteil zu den meisten Erwachsenen – sehr gut damit umgehen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Wenn man dem Chaos einen begrenzten Raum gibt, funktioniert das sehr gut. „Viele Eltern wollen alles richtig machen in der Erziehung und setzen sich selbst und ihre Kinder dabei unter Druck“, berichtet Sina Gies, die Koordinatorin des Familienbüros. Und ergänzt mit einem Lächeln: „Aber leider funktioniert das Leben mit Kindern eben selten so wie gewünscht.“

Mit Jan-Uwe Rogge kommt ein Profi, von dem sowohl Eltern als auch Fachkräfte etwas lernen können. Hilfreiche Tipps, überraschende Einsichten und viel Humor – mit dieser Kombination spricht Jan-Uwe Rogge auf seinen Vortragsreisen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz erfolgreich ein breites Publikum an.

Vorverkauf ab 20. Februar

Bereits im Jahr 2021 war Dr. Rogge zu Gast in Emmerich. „Was haben wir gelacht dabei und das gelingt uns hoffentlich wieder“, so Gaby Niemeck vom Netzwerk pro kids. „Wir möchten eine lockere Atmosphäre schaffen für Eltern und Fachkräfte.“ Eingeladen ist jeder, der sich mit dem Thema verbunden fühlt.

Der Vorverkauf im Familienbüro, Steinstr. 10, ist bereits gestartet. Ein Ticket kostet im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse sieben Euro.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Ehemalige Traditionsgaststätte wird verkauft

Emmerich: Prozess zum Mord in Elten geht weiter

Rees: Umschulung mit 44? Für Praesterin ein Glücksfall

Emmerich: Diese Regeln gelten für Waldbesuche im Bergherbos

Isselburg: Zu wenig Betreuungsplätze an Grundschulen