Emmerich. Mitte April gibt es eine Premiere in Emmerich: Erstmals findet das mittelalterliche Hansefest statt. Das ist bislang bekannt.

Emmerich und die Hanse – das ist untrennbar. Kein Wunder: Emmerich ist eine von nur 190 Hansestädten in 16 Ländern weltweit. Natürlich wird die Hanse entsprechend gepflegt. Und ab diesem Jahr sogar noch mehr als bislang. Denn in der Stadt am Rhein wird es 2024 erstmals ein mittelalterliches Hansefest geben. Die Planungen dazu laufen bereits.