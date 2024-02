Emmerich-Elten. Der Caritasverband Kleve bietet künfitg am Eltener Markt eine Mobile Pflege an. Diese hohe Zahl an Patienten wird von dort aus betreut.

Die letzten Feinschliffe müssen noch gemacht werden, auch die neue Teeküche ist noch nicht da – doch alles andere ist vorbereitet. „Wir sind startklar“, sagt auch Petra Meiners. Die beiden Caritas-Mitarbeiterin und ihre Kollegin Nadine Luttkus freuen sich auf den Start des neuen Pflege-Standortes in Elten. „Zum 1. März 2024 legen wir los“, sagt auch Alexia Meyer.

Alexia Meyer ist Fachbereichsleitung Pflege & Gesundheit beim Caritasverband Kleve. Den Wunsch, den Standort Emmerich am Rhein zu teilen, hegt sie schon länger. „Die Mobile Pflege in Emmerich ist mit mehr als 500 Patient:innen die größte Station im Bistum Münster. Das ist auch für unsere Mitarbeitenden eine große Herausforderung“, sagt Alexia Meyer.

Konkurrententen haben sich zurückgezogen

Um den Druck herauszunehmen und gleichzeitig die Präsenz im Emmericher Ortsteil zu stärken, hat sie sich nun für die Teilung entschieden. Alexia Meyer erklärt: „Auf der einen Seite haben sich immer mehr Anbieter aus dem Grenzgebiet zurückgezogen, auf der anderen Seiten haben wir mit dem St.-Martinus-Stift in Elten einen starken Partner an unserer Seite. Das hat uns ermutigt, diesen Schritt nun auch zu gehen.“ Von Elten aus werden künftig 175 Patienten und Patientinnen versorgt, mehr als 325 verbleiben in Emmerich.

Räumlich fündig geworden ist der Caritasverband Kleve am Eltener Markt. „Wir haben die ehemalige Arzt-Praxis Döring angemietet“, sagt Alexia Meyer. Den Pflegefach- und -hilfskräften, den Alltagsbegleiter:innen und Hauswirtschaftskräften stehen dort auf rund 85 Quadratmetern zwei Büros, ein Teamraum, ein Materiallager sowie eine Kaffeeküche und Toiletten zur Verfügung.

Nadine Luttkus steigt ein in die Pflegedienstleitung

„Es ist schön geworden“, sagt auch Petra Meiners, die als langjährige Pflegedienstleiterin den neuen Pflege-Standort in Elten aufbauen wird. Ihr zur Seite steht Nadine Luttkus, die als neue Mitarbeiterin in der Pflegedienstleitung das Geschäft rund um Neuaufnahmen, Tourenplanung und Pflegeberatung dort von der Pike auf lernen wird.

Kennenlernnachmittag am 11. März Um sich im Ort vorzustellen und bei den Kooperationspartnern zu bedanken, lädt der Caritasverband Kleve für Montag, 11. März, zu einem Kennenlernnachmittag ein. „Von 14.30 Uhr an können nicht nur die neuen Räumlichkeiten besichtigt werden, wir möchten uns bei Kaffee und Kuchen auch gerne austauschen“, sagt Alexia Meyer. Wer an den Leistungen, aber auch an den beruflichen Möglichkeiten bei der Caritas interessiert ist, ist herzlich eingeladen.

„Ich kann mir keine bessere Lehrerin als Petra Meiners vorstellen. Sie hat auf jede Frage eine passende Antwort, ist gelassen und reich an Erfahrung“, sagt Nadine Luttkus, die seit drei Jahren für den Caritasverband Kleve in der ambulanten Pflege in Emmerich arbeitet. „Als die Stelle ausgeschrieben war, habe ich einfach die Chance ergriffen. Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt die 40 Jahre alte examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Kurze Wege für 22 Mitarbeitende

Insgesamt arbeiten am neuen Standort künftig 22 Mitarbeitende. Sie alle haben nun kurze Wege. „Wir bieten Pflege, aber natürlich auch Hauswirtschaftskraft und Alltagsbegleitung an“, sagt Petra Meiners und ergänzt: „Wir haben auch eine Kollegin für die Pflegeberatung.“