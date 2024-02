Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer erhört am schnellsten Bands an ihren Songs? Wer errät am schnellsten Kinderserien anhand von vier Hinweisen? Wer erwischt am schnellsten die richtige Antwort auf Fragen über Religionen? Die Entscheidung fällt auf „The Floor“. Die neue Strategie-Quiz-Show startet am Donnerstag, 29. Februar, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Spielführer Matthias Opdenhövel lädt 100 quizbegeisterte Kandidatinnen und Kandidaten auf den „Floor“. Am Ende der sechs Folgen steht nur noch die Siegerin oder der Sieger auf „The Floor“ und gewinnt 100.000 Euro. © obs | SAT.1