Emmerich. Vor einem Jahr eröffneten Edeka und Co. am neuen Neumarkt in Emmerich. Das Wohn- und Geschäftshaus hat sich etabliert. Oder?

Der 23. Februar 2023 markierte in Emmerich fast schon einen historischen Tag. Nach zwölf langen Jahren des Wartens eröffneten vier der fünf Mieter am Emmericher Neumarkt ihr Geschäft. Edeka Brüggemeier, Bäckerei Büsch, Das Futterhaus und Action starteten den Verkauf. Nur wenige Zeit später kam dann noch die Apotheke Rhein-Waal hinzu.