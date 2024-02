Emmerich. Fünf Emmericher und ein Arbeitgeber ermöglichten es Mitarbeitern, parallel zum Schichtdienst Deutsch zu lernen. So hat es funktioniert.

Die Vereinbarkeit von Sprachverbesserung und Vollzeit-Arbeit, insbesondere im Schichtbetrieb, bleibt oft ungelöst. Auch das im vergangenen Jahr in Kraft getretene Chancenaufenthaltsrecht, das Geflüchtetet mit unsicherem Aufenthaltsstatus die Chance auf einen gesicherten Status geben soll, löst dieses Dilemma nicht auf. Im Gegenteil: Eine existenzsichernde Arbeit sowie gleichzeitig mündliche Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für die Erteilung des sicheren Titels.

Dank des Engagements ihres Arbeitgebers ist es acht Mitarbeitenden von BLG Logistics ermöglicht worden, alles unter einen Hut zu bringen und ihre Chance zu ergreifen. Seit Juli letzten Jahres haben sie sich in der Woche vor bzw. nach ihrer Schicht und auch am Wochenende in den Räumlichkeiten der BLG auf die Sprachprüfung vorbereiten können. Möglich gemacht wurde der Unterricht von fünf engagierten Emmericherinnen und Emmerichern sowie Conny Schmidt, Head of Integrated Managementsystems bei der BLG.

Experimente angehen statt schimpfen

„Es sind Alltagsheldinnen und -helden wie Sie, die zwar meist im Verborgenen agieren, aber am Ende den Unterschied machen“, lobte Sebastian Biskup, Manager Operations bei der BLG im Rahmen einer kleinen Feierstunde das Engagement der Lehrenden, aber auch das der Mitarbeitenden: „Wir alle wissen, dass Deutsch eine schwierige Sprache ist, aber Sie haben sich mit riesiger Energie und Motivation neben dem Arbeitsalltag der Herausforderung gestellt.“

„Wir sind wirklich stolz auf Sie“, fügte eine sichtlich gerührte Conny Schmidt hinzu, die das Projekt gemeinsam mit Andrea Schaffeld initiiert hatte. Letztere meinte: „Es ist wirklich schön zu sehen, was für ein großer Erfolg aus den vielen individuellen Beiträgen entstehen kann, wenn man solche Experimente nur angeht statt auf die Unvereinbarkeiten zu schimpfen. Wer weiß, vielleicht kann dieses Projekt ja auch für andere Arbeitgeber eine Blaupause sein.“ Die BLG-Mitarbeitenden und gleichzeitig Sprachkursabsolventen jedenfalls sind sich ihres Glücks bewusst.

