Emmerich. Ein externes Team geht in Emmerich von Tür zu Tür und sucht unangemeldete Hunde. Besitzer haben schon auf die Ankündigung reagiert.

Im April 2023 gab es einen Appell: Die Stadt rief Hundebesitzer dazu auf, ihre Vierbeiner offiziell anzumelden. Gebracht hatte dieser wenig. Die Zahl der Meldungen stieg nicht signifikant an. Aktuell sind in der Hansestadt insgesamt 2945 Hunde angemeldet. Allerdings: In den vergangenen zwei Tagen sind bereits zahlreiche Hundemeldungen hinzugekommen.