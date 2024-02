Emmerich. Die Polizei des Kreises meldet eine Unfallflucht im Bereich Emmerich. Nun werden Zeugen der Tat gesucht. Hier können sie sich melden.

Am Donnerstag, 22. Februar, kam es zwischen 8.05 und 8.45 Uhr an der Seufzerallee in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein in einer Parkbucht abgestellter weißer Honda CR-V, eines 55-jährigen Halters aus Emmerich, im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Polizei sucht Zeugen der Tat

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830.