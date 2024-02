Emmerich. Das JuCa Emmerich vergibt noch zwei Stellen an Bundesfreiwilligendienstler. Das sind die Aufgaben und Voraussetzungen für Jugendliche.

Das städtische Jugendcafé am Brink (JuCa) hat für den Zeitraum vom 1. August 2024 bis zum 1. August 2025 wieder zwei freie Stellen an Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdis) zu vergeben. Die Bundesfreiwilligendienstleistenden sollten im Alter zwischen 18 und 25 sein, einen Führerschein der Klasse B besitzen und vor allem Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben.

Die „Bufdis“ begleiten im JuCa aktiv die Gestaltung der Freizeitangebote und unterstützen die Durchführung der pädagogischen Angebote und Veranstaltungen. Eine Bufdi-Stelle ist optimal geeignet für junge Erwachsene, die sich eine berufliche Perspektive im sozialen Bereich oder sogar der offenen Kinder- und Jugendarbeit vorstellen können und vorher praktische Erfahrungen in dem Bereich sammeln wollen.

Zeit überbrücken und Taschengeld verdienen

Auch wer sich noch beruflich orientieren möchte, kann dafür die Möglichkeit des Bundesfreiwilligendienstes nutzen. Außerdem eignet sich eine solche Stelle auch gut, um die Zeit vor einer Ausbildung oder einem Studium zu überbrücken. Die Freiwilligen erhalten für ihren Dienst ein Taschengeld.

Für alle weiteren Fragen bezüglich des Bundesfreiwilligendienstes steht die Jugendpflege der Stadt Emmerich am Rhein unter Tel. 02822/75-1436 oder -1440 zur Verfügung. Bewerbungen sind an Jugendpflege@stadt-emmerich.de zu richten.

Weitere allgemeine Informationen zum Bundesfreiwilligendienst gibt es unter www.bundesfreiwilligendienst.de.