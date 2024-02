Rees. Westnetz führt gemeinsam mit der Firma Elektro Mölders Bauarbeiten am Markt und der Wasserstraße in Rees durch. Das ist zu beachten.

Die Westnetz GmbH führt gemeinsam mit der Firma Elektro Mölders ab der neunten Kalenderwoche, also ab 26. Februar, Bauarbeiten am Markt 6 und der Wasserstraße 2 in Rees durch. Ziel ist die Verstärkung der Niederspannung, um so die Stromleistung für das Rheinhotel zu erhöhen. Die Baumaßnahme sorgt deshalb im Zeitraum vom 26. Februar bis zum 11. März für Verkehrsbeeinträchtigungen.

Einbahnstraße wird eingerichtet

Die Straßenführung ab Markt 6 ausgehend Richtung Wasserstraße 2 ist durch die Einrichtung einer Einbahnstraße geregelt. Westnetz und Elektro Mölders bitten alle Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner die entstehenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu entschuldigen und danken für das Verständnis.

