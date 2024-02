Emmerich. Einer deutsch-niederländischen Streife ging auf einem Rastplatz ein dicker Fisch ins Netz. Diesen Wert hatten die gefundenen Drogen.

Am Dienstag, 20. Februar, gegen 15.10 Uhr überprüfte ein deutsch-niederländisches Polizeiteam, bestehend aus je einem Polizeibeamten der Koninklijken Marechaussee und der Bundespolizei, einen 27-jährigen Franzosen auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr in Emmerich.

Geldbündel in der Jacke

Während der Kontrolle machte die Person falsche Angaben zu ihrem Namen. Bei der Durchsuchung wurde in der Jacke ein Geldbündel mit 18.600 Euro sowie seine französische Identitätskarte aufgefunden.

Positiver Drogenwischtest

Zwischen der Rücksitzbank und dem Kofferraum waren in einem Hohlraum eine Plastiktüte mit 10.600 Gramm brutto Betäubungsmittel versteckt. Ein Drogenwischtest an den Handinnenflächen der Person verlief positiv auf Opiate und Kokain.

Der Beschuldigte wurde vor Ort vorläufig festgenommen und im Anschluss zur Bundespolizei Kleve verbracht. Der Personenkraftwagen ist zur eingehenden Durchsuchung dem Sicherstellungsgelände eines ortsansässigen Abschleppunternehmens zugeführt worden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der französische Staatsangehörige bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen ist und gegen ihn derzeit eine Fahrerlaubnissperre bis einschließlich zum 18. April 2024 in Deutschland besteht.

Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene zusammen mit den Betäubungsmitteln dem Zollfahndungsamt Essen übergeben. Nach erster Einschätzung des Zolls handelt es sich bei den Betäubungsmitteln um Heroin. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt rund 477.000 Euro. Nach Angabe der Zollfahndung wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft angeordnet hat.

Binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve/Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve. Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch-niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht.

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

