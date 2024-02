Isselburg/Hueth-Millingen. Neuigkeiten aus der Evangelischen Kirchengemeinde: Wieso der Weltgebetstag in Isselburg in diesem Jahr ausfallen wird.

In der nächsten Woche stehen gleich mehrere wichtige Termine bei den Evangelischen Kirchengemeinden Isselburg und Hueth-Millingen auf dem Programm. Das teilt Pfarrer Miachel Binnenhey nun mit. Wobei es terminlich mit einer Absage beginnt.

Weltgebetstag 2024

Denn da die Liturgie zum Weltgebetstag vor etwa drei Jahren von palästinensischen Frauen vorbereitet wurde, findet aufgrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas in diesem Jahr in Isselburg kein Weltgebetstagsgottesdienst statt. „Im kommenden Jahr wird die Tradition wieder aufgenommen. Wir bitten dafür um Verständnis“, so Binnenhey.

Konzert der Gregorian Voices

Am Freitag, 1. März, findet um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Isselburg ein Konzert der Gregorian Voices aus der Ukraine statt. Das Motto des Abends lautet „Gregorianik meets Pop“.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro in Isselburg und mehreren weiteren Vorverkaufsstellen zum Preis von 26 Euro. Auch die Abendkasse wird öffnen. Dort sind die Eintrittskarten dann zum Preis von 29 Euro erhältlich.

The Gregorian Voices gastieren in Isselburg. © Iserlohn | Privat

Geplant ist ein beeindruckendes Konzert mit Stücken aus der Orthodoxen Liturgie und modernen Popsongs. Seit dem Frühjahr 2011 ist die Gruppe The Gregorian Voices auf Tournee in Europa. Unter der künstlerischen Leitung von Oleksiy Semenchuk präsentieren die acht ukrainischen Solisten die musikalische Tradition der Gregorianik.

In Mönchskutten gekleidet

Gekleidet in traditionelle Mönchskutten erzeugen die Sänger eine mystische Atmosphäre, die das Publikum auf eine Zeitreise durch die Welt der geistlichen Musik des Mittelalters führt – eine Klangwelt ohne zeitliche, religiöse, und sprachliche Grenzen.

Mit seiner Stimmgewalt und vielen Solopassagen zeigt der Chor und seine Solisten, wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und dennoch zeitnah, so der Veranstalter. Im zweiten Teil des Konzerts erklingen Klassiker der Popmusik, wie unter anderem „Ameno“ von Era, „You raise me up“ von Josh Groban, „Knocking on heaven’s door“ von Bob Dylan, „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel, „Sailing“ von Rod Steward – die im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden.

Kanzeltausch

Gelebte Ökumene ist dann am Sonntag, 3. März, angesagt. Im Rahmen eines Kanzeltausches predigt um 9.45 Uhr in der Ev. Kirche in Isselburg Pater Virginus Nwosu. Die Liturgie hält Pfarrer Michael Binnenhey. Um 11 Uhr wird es dann in der St. Bartholomäuskirche in Isselburg genau umgekehrt sein. Dort hält Pfarrer Michael Binnenhey die Predigt und Pater Virginus Nwosu hält die Liturgie.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Embricana hat mit Personalausfällen zu kämpfen

Emmerich: Essity gab Einblicke in die Herstellung von Jobst-Kompressionsstrümpfen

Rees: 68 Unternehmen bei Jobbörse Job4U dabei

Rees: Uni Köln investiert vier Millionen Euro in Neubau

Isselburg: Amtlich bestätigt – Wolf reißt Schaf