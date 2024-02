Rees. Inklusive Theatergruppe Fanta 10 begeistert das Publikum im Bürgerhaus Rees. Was es mit dem Haus der verlorenen Seelen auf sich hat.

Neben drei Auftritten in der Kulturscheune am Schlösschen Borghees gastierte die inklusive Theatergruppe Fanta 10 mit ihrem Stück „Good House for lost Souls... ...sind das meine oder deine Zähne“ auch im Reeser Bürgerhaus. Rund 60 Besucher verfolgten begeistert das einstündige Stück über das Leben in einem Pflegeheim.