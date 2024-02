Rees. Im Bürgerhaus Rees kommen Literaturfreunde beim Büchermarkt wieder voll auf ihre Kosten. Was den Reeser Büchermarkt besonders macht.

Am Sonntag, 3. März, findet der diesjährige Büchermarkt im Bürgerhaus Rees statt. 25 Buchhändler und Antiquare bieten sowohl im großen Saal als auch auf der Galerie ein breites Angebot an gebrauchten Büchern an. Der Büchermarkt beginnt um 11 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Markt ist bei Buchhändlern sehr beliebt

„Der Büchermarkt im Bürgerhaus ist als einer der ersten Büchermärkte im Jahr bei den Buchhändlern sehr beliebt“, weiß Thomas Dierkes, Leiter der Reeser Stadtbücherei und Organisator des Büchermarkts. Dazu trägt zum einen das Ambiente des Bürgerhauses bei, aber auch die regelmäßig hohen Besucherzahlen.

Cafeteria öffnet

Der Büchermarkt im Bürgerhaus ist als einer der ersten Büchermärkte im Jahr bei den Buchhändlern sehr beliebt Thomas Dierkes - Organisator des Büchermarkts

Die Bürgerhausgastronomie unter der Leitung von Silke Waerder bietet während des Büchermarkts wieder eine Cafeteria an und öffnet die Theke. So können die Besucher noch vor Ort bei einer Tasse Kaffee in den gerade gekauften Büchern blättern.

Viele Buchhändler kommen seit Jahren

„Die meisten der 25 Buchhändler kommen schon seit mehreren Jahren zum Büchermarkt im Bürgerhaus“, erklärt Büchereileiter Dierkes. Viele der Händler haben sich auf bestimmte Genres spezialisiert. So gibt es nicht nur Stände mit Taschenbuchausgaben von Romanen, sondern auch mit Niederrhein-Literatur, Kinderbüchern oder auch Fantasy-Romanen. Deshalb ist sich der Büchereileiter sicher: „Der Büchermarkt im Bürgerhaus ist am 3. März ein beliebtes Ausflugsziel“

