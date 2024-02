Emmerich. Am Montagmorgen hat sich auf der B220 in Emmerich ein Unfall ereignet. Rettungshubschrauber im Einsatz. Soviel ist bekannt.

Am Montagmorgen ist es in Emmerich zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B220 (‘s-Heerenberger Straße) gekommen. Laut Angaben der Polizei sei dabei ein Verkehrsteilnehmer frontal in den Gegenverkehr gefahren. Wie viele Fahrzeuge an dem großen Verkehrsunfall beteiligt sind und wie viele Verletzte es gibt, konnte seitens der Polizei noch nicht mitgeteilt werden.

Um kurz vor 8 Uhr alarmiert

Klar ist bislang nur, dass es im Bereich ‘s-Heerenberger Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Und auch, dass der Rettungshubschrauber Lifeliner im Einsatz war. Um kurz vor 8 Uhr hatte er sich auf den Weg in Richtung B220 in Emmerich aufgemacht, um dann weiter in die Ambulanz Gelderland-Zuid zu fliegen.

Wir berichten weiter, wenn es Neuigkeiten gibt.

