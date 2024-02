Rees. ADAC-Mitglieder können in Rees zwei Prüfungen kostenlos an ihren Fahrzeugen durchführen lassen. Was für Nicht-Mitglieder gilt.

Die Mobile Prüfstation des ADAC Nordrhein kommt vom 4. bis 6. März nach Rees. Und zwar wird auf dem Parkplatz der Firma Borgers Baustoffe, Max-Planck-Straße 6, Station gemacht. Sowohl ADAC-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder können am Montag (13 bis 18 Uhr), Dienstag (10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr) sowie Mittwoch (10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr) wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Fahrzeug testen lassen.

Wirkung von Bremsen und Stoßdämpfern

Die Technik-Experten des Mobilitätsclubs kontrollieren die Wirkung von Bremsen und Stoßdämpfern (abhängig von der Außentemperatur) und prüfen die Funktionsfähigkeit der Fahrzeug-Außenbeleuchtung. ADAC-Mitglieder können hiervon zwei Prüfungen kostenlos durchführen lassen, für Nicht-Mitglieder ist eine Prüfung gratis. Bei Lichtsystemen wie Xenon, LED oder Laser entstehen Kosten für erforderliche Vorprüfungen.

Preisgünstige Zusatzleistungen

Ergänzend bietet der ADAC Nordrhein auf seiner Mobilen Prüfstation preisgünstige Zusatzleistungen an, zum Beispiel den ADAC Sicherheits-, Urlaubs- oder Gebrauchtwagencheck sowie die Wartung von Klimaanlagen (mit Kältemittelfüllung R134a).

Telefonische Terminabsprache

Vor Inanspruchnahme jeglicher Prüfleistungen ist eine telefonische Terminabsprache unter 0221-4727-633 oder 0221-4727-91807 erforderlich. Weitere Informationen unter www.adac.de/pruefdienste-nrw.

Damit die Mobilen ADAC Prüfstationen auch selbst stets verkehrssicher unterwegs sind, verfügen die Fahrzeuge u.a. über moderne Abbiegeassistenten.

In den Prüfzentren Köln und Oberhausen bietet der ADAC Nordrhein weitere Fahrzeug-Checks und die Hauptuntersuchung an. Informationen zu allen Prüfangeboten, Anschriften und Öffnungszeiten sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt es ebenfalls auf www.adac.de/pruefdienste-nrw.

