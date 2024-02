Rees. Ludger Rösen befürchtet erhebliche Umsatzeinbußen, wenn die Absperrung vor seinem Rheincafé so bleiben sollte. Was dort gemacht wird.

Als Ludger Rösen einen Blick aus dem Fenster wagte, konnte er am Montagvormittag kaum glauben, was er sah. Direkt vor dem Eingang seines Rheincafés in der Reeser Innenstadt deutet alles auf eine Großbaustelle hin. Jedenfalls wenn man die Absperrmaßnahmen als Maßstab nimmt.

Baumaßnahme soll bis Mitte März andauern

Für den Konditormeister besonders ärgerlich. Der Zugang zu seinem Café am Markt ist auf direktem Weg nicht mehr möglich. „Das soll bis Mitte März so bleiben. Wenn das so ist, dann gibt es meinen Betrieb nicht mehr“, befürchtet Rösen erhebliche Umsatzeinbußen.

Westnetz verstärkt Niederspannung

Die Baumaßnahme wird von der Westnetz GmbH gemeinsam mit der Firma Elektro Mölders durchgeführt. Ziel ist die Verstärkung der Niederspannung, um so die Stromleistung für das Rheinhotel zu erhöhen. Für den fließenden Verkehr bedeutet dies, dass die Straßenführung ab Markt 6 ausgehend Richtung Wasserstraße 2 durch die Einrichtung einer Einbahnstraße geregelt ist.

Rösen spricht von Schildbürgerstreich

Ludger Rösen ärgert sich am meisten, dass er am Montagvormittag auch niemand erreichen konnte, der für diese Planung verantwortlich ist. Die aktuelle Sperrung empfindet er als „Schildbürgerstreich“.

