Kleve. In Kleve kam es zu einem Unfall. Eine Emmericherin fuhr mit ihrem Pkw gegen ein anderes Auto am Straßenrand. Das war wohl der Grund.

Am Freitag, 23. Februar, gegen 21.50 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Briener Straße in Kleve informiert. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde eine 37-jährige Frau aus Emmerich angetroffen, die mit ihrem BMW X3 gegen ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug gefahren war.

Fahrzeug wurde abgeschleppt

Bei der Unfallaufnahme ergab sich ein Verdacht auf eine Alkoholisierung, des Weiteren verfügte die Frau nicht über eine Fahrerlaubnis. Sie wurde zur Polizeiwache Kleve gebracht und ihr dort eine Blutprobe entnommen. Ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

