Aus in Emmerich-Elten: St.-Vitus-Apotheke bleibt geschlossen

Die St. Vitus-Apotheke in Elten hat seit Ende 2023 geschlossen.

Elten Sie war die letzte ihrer Art in Emmerich-Elten: Die St.-Vitus-Apotheke am Markt von Bernd Dewald hat für immer geschlossen.

Am Eltener Markt gibt es seit Jahresbeginn einen neuen Leerstand. Auch, wenn das Ladenlokal aktuell eigentlich noch wie immer bestückt aussieht: Die St.-Vitus-Apotheke in Emmerich-Elten hat Ende 2023 ihre Pforten für immer geschlossen. Ein herber Schlag für jene, die in Elten wohnen und auf Medikamente angewiesen sind. Denn die Apotheke war einzigartig im Dorf.

Dass sie ihre Apotheke schließen, haben Christiane und Bernd Dewald durch einen Aushang am Eingang bereits im Dezember mitgeteilt. Dieser ist noch immer in der Schaufensterscheibe zu sehen. Und gerade ältere Menschen lesen sich diesen immer wieder durch, wenn sie etwas irritiert vor dem geschlossenen Eingang stehen.

Keine Apotheke mehr in Elten

Auf dem Aushang erklären die einstigen Betreiber das Aus. „Schweren Herzens müssen wir die St.-Vitus-Apotheke nach fast 32 Jahren aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen schließen“, schreiben sie. Natürlich bedanken sich die Apotheker für die Treue der Kunden. Und vor allem auch für die vielen freundlichen Gespräche in den über drei Jahrzehnten. Christiane und Bernd Dewald resümieren: „Wir haben uns hier immer sehr wohlgefühlt.“

Für die Menschen in Elten bedeutet das, dass sie nun für ein Medikament zu einer Apotheke in Emmerich fahren müssen. Oder andere Wege suchen müssen. Die Sonnen-Apotheke vom Kleinen Löwe 8 in Emmerich hat zum Beispiel schon damit geworben, dass sie Medikamente nun auch nach Elten liefert.

Immer mehr Apotheken schließen

Die Schließung in Elten ist aktuell kein Einzelfall, wie die Apothekenkammer Nordrhein miteilt. Immer weniger Apotheker sind bereit, sich selbstständig zu machen. Immer öfter müssen Betriebe ohne Nachfolge schließen. Die Zahl der Apotheken im Bereich Nordrhein sinkt seit 1999, der Trend hält seit 24 Jahren an. 2023 haben im Kammerbezirk Nordrhein 48 Apotheken für immer geschlossen, dem gegenüber stehen lediglich 14 Neueröffnungen.

Rund ein Drittel der Inhaber öffentlicher Apotheken in Nordrhein ist zudem 60 Jahre oder älter. Übrigens: Vor 25 Jahren, Ende 1999, gab es in Nordrhein noch 2.583 Apotheken, 574 mehr als heute.

