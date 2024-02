Azubibörse in Emmerich – Das wurde Schülern geboten

Emmerich Am Willibrord-Gymmnasium und der Gesamtschule präsentierten Firmen ihr Praktikums- und Lehrstellenangebot. Das kam gut an. Der Grund.

Aaron Haas hat es drauf. Am Stand der Firma Elten geht er gekonnt auf die jungen Leute zu, die sich zahlreich vor dem Stand tummeln. „Na, wisst ihr, was wir herstellen?“, fragt er eine Gruppe von Mädchen. „Sicherheitsschuhe. Ich weiß, das klingt nicht sexy, ist aber wirklich cool“. Das Eis ist schnell gebrochen und man kommt ins Gespräch. Natürlich nicht übers Schuhwerk, sondern darüber, was der Sicherheitsschuh-Hersteller Elten als Firma in Sachen Ausbildung oder Praktika zu bieten hat.

Denn das war der Hauptgrund dafür, dass sich am Dienstagnachmittag im Willibrord-Gymnasium und am Mittwochvormittag in der Gesamtschule Emmerich an die 500 Schülern bei jeweils rund 30 Firmen direkt vor Ort in der Schule informierten. Unter dem Titel „Azubibörse – #designyourfuture“ fand die Messe für Praktikumsplätze und offene Lehrstellen zum wiederholten Male direkt in den Schulgebäuden statt.

Viele Anfragen für den Bereich Praktikum

Zweimal je 1,5 Stunden hatten die verschiedenen Altersgruppen Zeit, die Stände zu besuchen und ins Gespräch zu kommen. Und das quasi allein. Und nicht wie es sonst eher in der Vergangenheit der Fall war mit den Eltern. Nun gut – ganz allein dann doch nicht. Die meisten Schüler waren in kleinen Gruppen unterwegs.

Aber das minderte das Engagement nicht. Nach der ersten Azubibörsen-Stunde im Gymnasium konnte die Volksbank Emmerich-Rees schon 15 Anfragen für Praktika verbuchen. Und auch das Damentrio von Pro Homine freute sich, dass tatsächlich fünf Anfragen für ein Praktikum im Bereich Pflege da waren. Gerade für diesen Bereich ist das nicht selbstverständlich.

Junge Gesichter an den Ständen

Die fleißig von Stand zu Stand laufenden Schüler erfreuten auch den kommissarischer Schulleiter des Willibrord Gymnasiums, Ralf Wimmers. „Die Resonanz ist wirklich klasse.“ Er freute sich, dass an den Ständen der Firmen auch bekannte Gesichter ehemaliger Schüler waren. Ein kluger Schachzug der Unternehmen aus seiner Sicht. „Junge Gesichter kommen gut an. Die Hemmschwelle ist nicht so groß zu fragen und man kann sich eher auch über die Erfahrungen austauschen“, so der Eindruck des kommissarischen Schulleiters.

Große Plakate, Bildschirme, Flyer, Kulis und Sonnenbrillen - mit allerlei Materialien informierten die Firmen die Schüler. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Lob für die Organisation der Veranstaltung durch die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich (WFG) gab es vor allem seitens der Koordinatoren für Studien,- und Berufswahlorientierung des Willibrord Gymnasiums, Björn Rossa und Peter Schlotmann.

Flyer verhalf zu mehr Übersicht

„Der diesjährige Flyer zur Veranstaltung ist wirklich gut gelungen und wurde seitens unserer Schüler auch fleißig genutzt“, sagte Schlotmann. Auch sein Kollege Rossa ergänzte: „Vor allem, dass viele Informationen seitens der Unternehmen auch auf der zugehörigen Internetseite bereit gestellt wurden, hat den Schülern in der Vorbereitung geholfen.“

Gern nahmen WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe und vom WFG-Bereich Wirtschaftsförderung Nathalie Christmann das Lob an. „Natürlich haben wir uns nach den vergangenen Azubibörsen Gedanken gemacht, was verbessert werden kann“, so Kreipe. Ein Flyer, der auflistet welche Firmen dabei sein werden und wo im Gebäude diese zu finden sind, sei eine Neuerung. Dass die Veranstaltung für die Schüler nun verpflichtend sei, eine weitere.

Stände professionalisiert

Jens Speh, Koordinator Bereich Sekundarstufe I der Gesamtschule, freute es vor allem, dass Unternehmen aus der Region auch 2024 wieder den Weg in die Schulen gefunden haben. „Es wird ein breites Spektrum geboten. Toll finde ich vor allem, dass viele lokale Firmen dabei sind.“ Und diese legen sich wirklich richtig ins Zeug, um Nachwuchskräfte zu generieren. Die Stände werden immer professioneller. Es gibt Broschüren, Filme, Demonstrationsmaterialien und viele offene Ohren für Fragen.

Es wird ein breites Spektrum geboten. Toll finde ich vor allem, dass viele lokale Firmen dabei sind Jens Speh - Gesamtschule Emmerich

„Aus meiner Sicht“, so sagt Sara Kreipe, „ist es für Unternehmen eigentlich unverzichtbar hier zu sein. Denn wer sich nicht präsentiert, der ist irgendwann nicht mehr in den Köpfen präsent.“

Übrigens: 2024 wird die Job4All wieder auf dem Gelände der BLG stattfinden. Der Termin ist am 31. August.

