Bauern-Mahnwache in Emmerich: Schluss mit „Eier-Tango“

Am 8. Januar kamen die Landwirte an der Netterdenschen Straße, unmittelbar am Pekelshof, auch zur Mahnwache zusammen.

Emmerich Auf dem Pekelshof an der A3-Abfahrt Emmerich-Ost kommt es heute zur Mahnwache. Das Spektrum geht weit über die Landwirtschaft hinaus.

Die Proteste der Landwirte sollen nicht verstummen. Aber am heutigen Freitag von 17 bis 20 Uhr setzt eine Mahnwache auf dem Pekelshof im Emmericher Ortsteil Klein-Netterden etwas breiter an. Am Willikenshofweg 106, direkt an der A3-Abfahrt Emmerich-Ost, sind nicht nur Landwirte willkommen, sondern im Prinzip alle. Ob Spediteure, Handwerker, Gastronome, Kindergärtner, ob Mittelständler oder Rentner – alle, die genug haben von übermäßiger Bürokratie und endlosem Regelwirrwarr sind willkommen.

Die Politik dürfe das Thema nicht aussitzen

„Es ist ein lockeres Come together“, ergänzt Landwirt Martin Heister. An seinem Hofautomaten wird eine Feuerschale entzündet, sodass sich die unzufriedenen Bürger hier austauschen können. „Es sollen alle mal erzählen, welche Probleme sie haben.“ Denn schon lange gehe es nicht mehr nur um den Agrardiesel und Subventionen für Landwirte – „wenn ich daran denke, was ich hier für einen Eier-Tango für meinen Hofverkauf mitmache...“, sagt Heister – der Regelwahnsinn nehme kein Ende. „Das Fass ist übergelaufen“, findet der Bauer.

In den vergangenen Wochen haben Landwirte häufiger zu Demonstrationen und Mahnwachen aufgerufen. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Da die Politik in Deutschland solche Debatten gerne aussitze, sei es wichtig, nun dranzubleiben. Man wolle nicht zulassen, dass Ruhe einkehrt, bis sich die Lage nicht verbessert. Vielleicht könnten auch lokal Erfolge erzielt werden. Auch bei der Stadt Emmerich werde immer „noch ein Papier und noch ein Papier“ verlangt, meint Heister.

