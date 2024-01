Bauernproteste: Mahnwache heute in Emmerich

Emmerich Emmericher Landwirte demonstrieren heute von 18 bis 19 Uhr. Wo die Bauern auch mit einer Feuerschale auf sich aufmerksam machen werden.

Bauernproteste sind in diesen Tagen allgegenwärtig. Spontan kommen am heutigen Donnerstag, 11. Januar, von 18 bis 19 Uhr Emmericher Landwirte an der Eltener Straße, Höhe Eintracht-Sportplatz, zusammen, um eine Mahnwache abzuhalten, wie der Hüthumer Landwirt Alexander Bossmann berichtet. Zehn bis 15 Landwirte werden erwartet, die mit einer großen Feuerschale und ihren Traktoren auf der Wiese neben der Straße für Aufmerksamkeit sorgen. Wer sich den Landwirten anschließen möchte, ist willkommen.

Am Montag, 8. Januar, kamen die Emmericher Landwirte an der A3-Abfahrt Emmerich Ost für eine Mahnwache zusammen. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Landwirte kämpfen für den Erhalt der KfZ-Steuerbefreiung und für die Dieselsteuerrückvergütung. Wie berichtet erfahren die Bauern in der Region breite Unterstützung für ihre Demonstrationen. Eine weitere zentrale Kundgebung der Kreisbauernschaften Kleve und Geldern steht am Freitag, 14 Uhr, am Parkplatz Spoykanal in Kleve an.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Weniger Paare gaben sich das Ja-Wort

Rees: Wo jetzt auch in Empel ein Defibrillator hängt

Emmerich: Menschen-Knochen am Friedhof wurde frei gespült

Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland aus

Rees: Wasserspraypark kommt voran

Emmerich/Rees: E-Auto-Kauf wird ohne Umweltbonus ausgebremst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg