Emmerich/Elten Feuerwerksverkauf ist gestartet und sorgt in Emmericher Läden für Ausnahmestimmung. Welche Knaller dieses Jahr besonders begehrt sind.

Sie packen sich Brutal Kollektion ein, The Aligator oder Only the Brave. Viele Menschen tummeln sich seit Donnerstagmorgen an den Orten in Emmerich, wo der Feuerwerksverkauf 2023 gestartet ist. Zu Silvester wollen sie es alle krachen lassen. Und das scheinen besonders die Niederländer zu sein: „95 Prozent der Kunden sind Holländer“, sagt Hajo Wolf, Betreiber des Großhandels Heron Fireworks in Elten an der Groenlandstraße. Der Renner dieses Jahr heißt Wow: „Das ist eine große Batterie. Die geht richtig ab“, sagt Wolf.

Anfahrt sogar aus Rotterdam

„Ich habe eine 24er-Batterie gekauft für 45 Euro. In den Niederlanden hätte ich dafür 220 Euro bezahlt“, berichtet der Arnheimer Daniel van den Brink, der mit dem Kauf seinen Sohn sichtlich glücklich machte. Donifer Boutesteijn hat sogar eine einstündige Anreise aus Rotterdam in Kauf genommen, um sich in Elten einzudecken: „Es ist einfach viel günstiger.“

Das Modell Wow ist in diesem Jahr bei Heron Fireworks in Elten sehr gefragt. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Aber es geht auch um die Auswahl: „Wir kommen aus Arnheim“, sagt Michel Leenders: „Dort kriegen wir Feuerwerkskörper dieser Art nicht. Der Verkauf ist zum Teil verboten. Gerade die kleineren Dinge für Kinder sind nicht zu kriegen.“ Am Morgen verzögerte sich der Verkauf etwas, weil Kassen ausgefallen waren. Aber auf Schlange stehen hatten sich viele schon eingestellt.

15 Container mit Feuerwerkskörpern aus China importiert

Das ganze Jahr schon bereiten sich Hajo Wolf und sein Team auf die wenigen Verkaufstage ab dem 28. Dezember vor. „Es geht um Produktentwicklung, -tests, -design, neue CE-Prüfungen und so weiter.“ 15 Container hat er im Laufe des Jahres aus China importiert, die für seine Firma hergestellt werden. Pro Container passen je nach Größe 800 bis 2000 Kartons hinein. Zwischen ein und 24 Batterien werden in einem Karton transportiert.

Hayo Wolff tauscht sich mit der Ordnungsbehörde und der Feuerwehr aus. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Um 8 Uhr öffneten sich die Pforten bei Heron. Zunächst gehen die Kunden in den Show-Room, suchen sich ihre Wunschfeuerwerke aus, bezahlen und holen die Lieferung eine Halle weiter im Lager ab. Es entwickelt sich ein Event-Charakter. Olliebollen und niederländische Spezialitäten aus der Pommesbude werden verkauft.

Bei Heron Fireworks stehen viele Kunden am Donnerstag in einer Schlange. Darauf hatten sie sich eingestellt. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Discounter-Ware sei noch günstiger, aber qualitativ nicht vergleichbar

Auch bei den Discountern in Emmerich ist die Hölle los. Da sind Raketen und Co. noch günstiger, aber die Qualität sei nicht mit jener von Heron zu vergleichen, unterstreicht Wolf. Er wird es wissen, war er doch Feuerwerksweltmeister 2018. Große Unterschiede seien bei den Effekten zu erkennen. Dass gerade die Niederländer sich die fast professionellen Feuerwerke privat leisten, wundert Wolf nicht. Sie seien für die „fetten Effekte“ zu begeistern. „Die Deutschen sind nicht so feuerwerksbegeistert. Da reicht oft die Supermarkt-Qualität.“

NRW-Import liegt noch unter Vor-Corona-Niveau Die nordrhein-westfälische Importmenge von Feuerwerkskörpern war in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 um 100 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, aber weiterhin unter Vor-Corona-Niveau. Der Export von Knallfröschen und Co. hat um fast zwölf Prozent zugenommen. Das berichtet das Statistische Landesamt IT NRW.

Fireworkxxx startete schon um Mitternacht

Bereits um Mitternacht startete Manuel Vels, Betreiber der Firma Fireworkxxx, den Verkauf. Und zwar dort, wo er sonst den Rest des Jahres den Deko Outlett Pusteblume betreibt. Der Skybeamer strahlte den Raketenfreunden den Weg und strahlte in den Himmel. Und es sei schon einiges los gewesen. „Die großen Batterien laufen am besten. Der Kleinkram wird nebenbei mitgenommen“, hat Vels beobachtet.

Diese Kunden haben bei Fireworkxxx in Emmerich eingekauft. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Manuel Vels ist bestens in der Szene vernetzt: „Ich mache das aus Spaß und Enthusiasmus. Ich bin genauso bekloppt.“ Entsprechend präsentiert sich der Verkaufsraum hier noch bunter und pfiffiger gestaltet. Ein wenig wehmütig war er im Ladenlokal stehend schon: „Wenn man darüber nachdenkt, wie viel Vorbereitung es war. Nach einem Tag ist fast alles wieder vorbei...“

Das ganze Jahr über ist hier Pusteblume angesiedelt. Nur vor Silvester verkauft Fireworkxxx im Ladenlokal an der Reeser Straße. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

