Bürgerhaus Rees: Weihnachten mit den Magic Gregorian Voices

Gregorianische Gesänge begeistern in der Weihnachtszeit die Gäste im Bürgerhaus Rees.

Rees. Sieben Ausnahmesänger, die Magic Gregorian Voices, bringen Weihnachten ins Bürgerhaus Rees. Diese Klassiker im a-cappella-Stil werden gesungen.

Die Magic Gregorian Voices kommen am Dienstag, 5. Dezember, um 20 Uhr mit einem Weihnachtskonzert ins Bürgerhaus Rees.

Sieben bulgarische Ausnahmesänger mit ausgewöhnlich kraftvoller und stimmgewaltiger Leidenschaft entführen in den Kosmos der christlich – mittelalterlichen Liturgiegesänge und der beeindruckend- mystischen Atmosphäre dieser Zeit.

Meditative und zeitlose Intensität

Gregorianische Gesänge begeistern seit vielen Jahrhunderten die Menschen mit ihrer meditativen und zeitlosen Intensität. Unter der versierten Leitung des renommierten Opernsängers Georgi Pandurov, verkörpern die Sänger von Magic Gregorian Voices in traditionelle Mönchskutten gekleidet, dieses tiefgreifende Musikerlebnis mit ihrer großen Virtuosität.

Fest in der Tradition der orthodoxen Kirchenmusik und der Gregorianik des Mittelalters verwurzelt, spannt das Ensemble den Bogen über geistliche Lieder der Renaissance und des Barocks bis hin zu Klassikern der Popmusik wie zum Beispiel das „Halleluja“ von Leonard Cohen, „The Sound of Silence“ von Simon Garfunkel und „Amazing Grace“ von Andrew Lloyd Webber. Bekannte Weihnachtslieder in stimmungsvollem a-cappella-Stil runden den Konzertabend feierlich ab. Die Vokalsolisten begeistern mit mächtigen und energiegeladen Stimmen. Ergreifende Choralsätze und wunderschöne Melodien verbinden sich mit perfekter Vokalkunst. Mittelalter und Gegenwart treffen sich zu einen einmaligen Konzerterlebnis. Eine Symbiose der Extraklasse.

Georgi Pandurov über den Erfolg des Ensembles

In einem Interview mit dem bulgarischen Startenor und musikalischem Leiter des Ensembles Georgi Pandurov erzählt dieser von der Faszination der gregorianischer Musik. Gregorianische Choräle, Monodien, Madrigale entführten in andere Welten. Das Besondere an den Magic Gregorian Voices seien die schönen und vielfältigen Klangfarben aller Sänger, die Tiefe ihrer Stimmen, die Professionalität, die Liebe und der Respekt für jedes Stück.

Alle Mitglieder des Ensembles verfügten über eine professionelle musikalische Ausbildung mit Spezialisierung auf Operngesang. Ihre künstlerische Laufbahn sei durch zahlreiche Konzerte mit renommierten Ensembles sowie durch Soloauftritte im In- und Ausland gekrönt worden.

Traditionelle Musik und mitreißende Pop-Arrangements

„Völlig unerwartet für das Publikum ist, dass ‘Mönche', die mit der traditionellen gregorianischen Musik vertraut sind, plötzlich mitreißende Pop-Arrangements von Liedern spielen und den Saal in Ekstase versetzen“, so Georgi Pandurov.

„Ich denke, die Kombination von alter und moderner Musik und diese auch gleichermaßen gut zu interpretieren, ist definitiv unsere Erfolgsgarantie.“

