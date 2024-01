Büttenabend Haffen: Tanzgarde feiert 50-jähriges Jubiläum

Haffen Der Haffener Karnevalsverein freut sich auf das Jubiläum. Wie die ehemaligen Tänzerinnen einen kostenlosen Sekt ergattern können.

Mit dem großen Büttenabend in der Schützenhalle steht für den Haffener Karnevalsverein am Samstag, 13. Januar, der erste große Höhepunkt in der kurzen Session 2024 an. Neben dem Büttenabend wird auch das Jubiläum der Tanzgarde gefeiert.

Leitung von Margret Komescher

Die Haffener Funken feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. In der Session 1973/74 standen die Tänzerinnen unter der Leitung von Margret Komescher zum ersten Mal auf der Bühne bezeihungsweise dem Hallenboden, denn eine Bühne gab es damals noch nicht.

Bis heute haben sich aus der ersten Gruppe weitere Kinder und Jugendgruppen abgespalten. Unzählige Tänzerinnen und Tänzer, Näherinnen und Leitungen haben dazu beigetragen, dass die Garde bis heute einen wichtigen Teil des Dorflebens darstellt.

Dank für den Einsatz

Daher sollen in diesem Jahr alle ehemaligen Aktiven in den Blick genommen werden. „Wir möchten uns für den Einsatz all dieser Leute bedanken“, sagt Karnevalspräsident Martin Sent. Ein Piccolo Sekt steht zwischen dem Einlass um 18 Uhr und dem Programmbeginn um 19.11 Uhr für alle Ehemaligen bereit.

Nachweises ihrer Vereinszugehörigkeit

Diesen können sie sich gegen Vorlage eines Fotos, Zeitungsausschnittes oder anderen Nachweises ihrer Vereinszugehörigkeit am „Funkentreffpunkt“ abholen. Fotos und Videos sollen dabei direkt Gesprächsanlass bieten. „Wir hoffen darauf, dass die ehemaligen Tänzerinnen mal wieder zusammenkommen und gemeinsam feiern“, so Sent.

Galaktische Kulisse

Gefeiert wird in diesem Jahr futuristisch. Die Schützenhalle wird in eine galaktische Kulisse verwandelt, die Bühne gleicht dem Cockpit eines Raumschiffs, hinter dem Prinz Matthias und Prinzessin Isabelle mit ihrem Elferrat Platz nehmen werden. Zum Programm tragen neben hauseigenen Tanzgruppen, Rednern und Musikern auch die externen Künstler Thilly Meester und Hilla Heien bei. Musikalische Unterstützung gibt es vom Fanfarenkorps Wesel und von Dörmakar aus Emmerich. Letztere werden die Aftershowparty nach dem Programm so richtig anheizen.

Info weitere Termine:

Kinderkarneval gemeinsam mit 4242 Rees4 e.V am 28. Januar 15.11 Uhr

Frauenkarneval am 2. Februar 18 Uhr

Rosenmontag am 12. Februar

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg