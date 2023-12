Caritas Kleve: Vier Mitarbeiterinnen wurden ausgezeichnet

Kreis Kleve Bei der Caritas in Kleve wurden vier Mitarbeiterinnen für ihren langjährigen Einsatz ausgezeichnet. Wer schon 50 Jahre bei der Caritas arbeitet.

Das hat mittlerweile schon Tradition: Langjährige Mitarbeiter der Caritas Kleve erhalten zu ihren Ehren eine kleine Feierstunde im Museum Kurhaus Kleve. Neben Kunst, Kaffee und Kuchen gibt es von Vorstand Rainer Borsch an diesem Nachmittag auch Urkunden, Anstecknadeln und Blumensträuße.

Vier Dienstjubilarinnen nahmen teil. Sie wurden für ihr 50-, 40- und 25-jähriges Dienstjubiläum nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes – kurz AVR – ausgezeichnet.

Josefa und ihr großes Herz

Josefa Leukers-Thul: 50 Jahre – das ist etwas Besonders. Aus diesem Grunde veröffentlichte der Verband bereits ein großes Porträt über Josefa Leukers-Thul im „einblick“, das Magazin der Caritas, das zuletzt Mitte Oktober erschienen ist. Und auch jetzt sollte die gelernte Erzieherin aus Wissel, die für die Caritas seit 2006 im Bereich der Ambulanten Erzieherischen Hilfen (AEH) tätig ist, nicht zu kurz kommen.

Fachdienst- und Bereichsleiter Tobias Koenen hatte eine Geschichte geschrieben. „Josefa und ihr großes Herz“ war diese überschrieben. Darin skizzierte er wunderbar, was die umtriebige Josefa Leukers-Thul ausmacht: ihren Fleiß, ihre Herzlichkeit und ihre bedingungslose Liebe zum Beruf. „Ich mache das gern. Es gibt noch so viel zu tun“, sagte Josefa Leukers-Thul. Bis Mitte 2024. Dann tritt sie ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Eine geschätzte Ansprepartnerin

Brunhilde Goris: Nicht 50, aber immerhin schon 40 Jahre im kirchlichen Dienst ist Brunhilde Goris. Die gelernte Bürokauffrau mit Weiterbildung zur Personalfachkauffrau arbeitet seit 2016 für den Caritasverband Kleve. „Nur ein Jahr später wurde ihr die Teamleitung im Personalwesen übertragen“, sagte Martina Hoferichter.

Als Leiterin der Zentralen Dienste hielt sie mit Freude eine kleine Laudatio auf Brunhilde Goris aus Kleve: „Du hast ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Qualität unserer Arbeit in den vergangenen Jahren deutlich steigern konnten. Nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Kollegen und Kolleginnen bist du eine kompetente Ratgeberin und geschätzte Ansprechpartnerin. Vielen Dank dafür. Wir sind froh, dich bei uns zu haben. Ich persönlich arbeite sehr gern mit dir zusammen.“

Nächstenliebe gepaart mit strukturiertem Arbeiten

Rita Fergen: 25 Jahre ausschließlich für den Caritasverband Kleve tätig ist Rita Fergen aus Emmerich. Darauf ist auch Vorstand Rainer Borsch stolz. Er hielt die Lobrede auf Rita Fergen, die mittlerweile Fachbereichsleiterin Soziale Hilfen und Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der Klever Caritas ist. In der Schuldnerberatung fing für die gelernte Außenhandelskauffrau und studierte Sozialarbeiterin auch alles an. Bis heute hängt ihr Herz daran.

Doch ihre Handschrift ist klar erkennbar. Sie machen das gut. Ich arbeite sehr gerne mit ihnen zusammen Rainer Borsch - Vorstand Caritas Kleve über Rita Fergen

Rita Fergen zeichnet sich aber nicht nur durch ihre Nächstenliebe aus, geschätzt wird sie auch für ihre wirtschaftlich erfolgreiche und strukturierte Arbeit. Aus diesem Grunde wurde ihr im Januar 2020 auch die Fachbereichsleitung übertragen. Keine einfache Zeit, denn nur drei Monate später begann die Corona-Pandemie. Und keine einfache Aufgabe, standen in ihrem Fachbereich viele Umstrukturierungen an. „Doch ihre Handschrift ist klar erkennbar. Sie machen das gut. Ich arbeite sehr gerne mit ihnen zusammen“, sagte Vorstand Rainer Borsch.

Genauig- und Verlässlichkeit

Martina Hoferichter: Nicht nur in ihrer Funktion als Leiterin der Zentralen Dienste, sondern auch als Dienstjubilarin war Martina Hoferichter zugegen. Die gelernte Industriekauffrau aus Emmerich, die ebenfalls studierte Diplom-Ökonomin ist, arbeitet seit 2015 für den Caritasverband Kleve. Darüber ist Vorstand Rainer Borsch sehr froh. „Die Zeiten damals waren wirtschaftlich schwierig, die Verwaltungsstruktur wurde modernisiert und neu geordnet. Es ist maßgeblich ihr Verdienst, dass sich alles zum Guten gewendet hat.“

Rainer Borsch lobte nicht nur die Genauig- und Verlässlichkeit von Martina Hoferichter, sondern auch die kollegiale Führung ihres Teams und die für ihn angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Caritasrat auf Vorschlag von Rainer Borsch ihr 2019 die allgemeine Abwesenheitsvertretung des Vorstandes übertrug.

Nicht anwesend, aber trotzdem ausgezeichnet werden:

Elke de Lasberg, Koordination SAPV in Rees, für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum;

Anne Geraths, Mitarbeiterin der Mobilen Pflege Goch, für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum;

Anja Hoffs-Johannsen, Mitarbeiterin der Mobilen Pflege Emmerich, für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum;

Kai Groß, Mitarbeiter der Beratungsstelle für Suchtfragen//Suchtprävention, für sein 25-jähriges Dienstjubiläum.

