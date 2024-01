Die Damensauna in Emmerich ist sehr beliebt. Der nächste Termin am 15. Januar steht unter dem Motto „Zeit für mich“.

Damensauna Damensauna in Emmerich: Was im Embricana alles geboten wird

Emmerich Unter dem Motto „Zeit für mich“ startet im Embricana die Reihe der besonderen Damensauna-Termine. Wie viele es davon in 2024 gibt.

Das neue Jahr ist gerade wenige Tage alt, der erste Sauna-Premium-Abend vorüber, da steht in der Sauna Embricana schon das nächste Event an. Unter dem Motto „Zeit für mich“ startet das Saunateam die Reihe der besonderen Damensauna-Termine. „Der Damensauna-Tag ist bei uns regelmäßig sehr gut besucht. Mit den Damensauna-Events möchten wir auch dem Publikum, das unsere Anlage nur montags besucht, die Gelegenheit bieten, in den Genuss einer besonderen Saunaveranstaltung mit all ihren Highlights zu kommen“, erklärt Betriebsleiterin Sonja Killemann die Idee, die dahintersteckt.

Der Damensaunatag ist bei uns regelmäßig sehr gut besucht Sonja Killemann - Betriebsleiterin

Vier Termine gibt es in 2024

Vier Termine wird es in diesem Jahr geben, bei denen sich alles um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit drehen wird. Die Premiere am 15. Januar steht unter dem Motto „Zeit für mich“ ganz im Sinne der Entspannung. „Neben den beliebten Show-Aufgüssen wird unser Saunateam auch Affirmationsaufgüsse anbieten, die darauf abzielen, positive Gedanken zu erzeugen“, verspricht Killemann Unterhaltung wie Entspannung zugleich.

Im Dampfbad können sich die Besucherinnen zudem mit einem Naturpeeling verwöhnen und in der Sointi-Sauna an Meditationsreisen teilnehmen. Außerdem darf am Eventtag im Kaminzimmer ausgiebig gequatscht und geplaudert werden. Der Besuch des Damensauna-Events eignet sich auch für Saunaneulinge.

Es wird kein Aufpreis erhoben

Denn zusätzlich zu den besonderen Angeboten wird es an diesem Tag auch detaillierte Informationen zum richtigen Saunieren und der Abkühlphase inklusive Fußbad danach geben. Das Damensauna-Event findet im Rahmen der Damensauna ganztägig von 10 bis 22 Uhr statt. Es wird kein Aufpreis erhoben. Besucherinnen zahlen 18,50 Euro für den Drei-Stunden-Tarif und 21,50 Euro für das Tagesticket.

Die nächsten Damensauna-Events folgen dann am 13. Mai, 16. September und 23. Dezember.

