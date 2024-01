Demo Emmerich ohne Freie Wähler organisiert, Fraktion sauer

In der Region kommt es vermehrt zu Demonstrationen gegen rechte Tendenzen. Im Bild jüngst die Demo in Kleve.

Emmerich Fraktion Freie Wähler Emmerich unterstützt Idee „Eine Stunde für die Demokratie“. Warum sie bei der Planung nicht eingebunden war.

Die Freien Wähler in Emmerich sind sauer. „Wir, die Fraktion der Freien Wähler, wurden aus nicht nachvollziehbaren Gründen von den organisierenden Parteien bei der Planung und Organisation der Veranstaltung ‚Eine Stunde für die Demokratie‘ am 4. Februar ausgeschlossen, obwohl wir im Stadtrat vertreten sind“, betont die Fraktion in einer Pressemitteilung

„Wir, die Freien Wähler, stehen für Demokratie und Politik der bürgerlichen Mitte. Wir, die Freien Wähler, distanzieren uns ausdrücklich von extremistischem Hass – egal aus welchen Gründen und egal ob von links oder rechts. Aus aktuellem Anlass werden wir, die Freien Wähler, selbstverständlich an ‚Eine Stunde für die Demokratie‘ am 4. Februar teilnehmen und rufen alle Emmericher Bürgerinnen und Bürger auf, es uns gleichzutun“, heißt es weiter. Man werde sich am Geistmarkt sehen.

Bündnis bildete sich vor der Gründung der Fraktion

Die NRZ sprach mit Christopher Papendorf, BGE, warum die Freien Wähler nicht an der Organisation beteiligt sind: „Das Bündnis bestand schon, bevor die Freien Wähler sich gebildet haben. Seit her gab es keine Anstalten der Fraktion sich zu beteiligen. Wir sind für jeden offen. Wer sich engagieren möchte, kann gerne auf uns zu kommen.“ Die Fraktion wurde im März 2023 gegründet.

Nach der ersten Veranstaltung des Bündnisses Emmerich Demokratisch Vielseitig – der Vortrag von NRZ-Politik-Chef Jan Jessen zum Thema „Was würde ein Verlust der Demokratie bedeuten?“ im PAN – habe es bereits Kritik von den Freien Wählern gegeben. Aber seither sei die Fraktion nicht aktiv an das Bündnis herangetreten.

Im Oktober ist die Ortsvereinigung Freie Wähler Emmerich gegründet worden. Foto: Jörn Bartels / Freie Wähler Emmerich

