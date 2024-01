Drogenmüll in Elten: Schwarzer Ford im Fokus der Polizei

Die Bundespolizei entdeckte am 3. Januar in einem Grünstreifen am Feldhausener Weg in Elten die Chemie-Kanister.

Emmerich Illegal entsorgter Chemiemüll in Elten und im Grenzgebiet beschäftigt die Bundespolizei seit Anfang Januar. Es gibt eine heiße Spur.

108 Chemie-Kanister wurden in Emmerich illegal abgeladen. Drei Funde gab es in den Niederlanden. War ein schwarze Ford in das Abkippen von fast 400 Fässern mit Drogenabfällen in der Grenzregion beteiligt?

Innerhalb von vier Tagen wurden in der Grenzregion fast 400 Fässer mit Drogenabfällen abgekippt. Der Täter ist noch immer spurlos verschwunden, aber die Polizei hat einen Anhaltspunkt, in welche Richtung sie suchen muss. Eine Überwachungskamera in Loerbeek hat ein dunkles Auto mit einem großen Anhänger aufgenommen, so berichtet die Tageszeitung „De Gelderlander“ am 19. Januar.

Fässer nah beieinander gefunden

„Ein dreiachsiger Wagen“, teilte Polizeisprecherin Chantal Westerhoff dem regionalen Fahndungsprogramm ‚Plaats Delict‘ mit. Es handelt sich nach Angaben der Polizei vermutlich um ein Fahrzeug der Marke Ford.

Das Gespann könnte nach Ansicht der Polizei sehr wohl mit dem Abkippen in Loerbeek zu tun haben. Und möglicherweise auch mit den drei anderen, da sowohl die deutsche als auch die niederländische Polizei einen Zusammenhang vermuten. Vor allem, weil die Fässer so nah beieinander gefunden wurden.

Die ersten Fässer wurden am 2. Januar in Elten, Deutschland, entdeckt. Dort wurden 102 Kanister gefunden. In den Fässern befand sich nach Angaben der deutschen Polizei ein Gemisch aus Lauge und Salzsäure.

Fast 400 Fässer mit Drogenabfällen

Einen Tag später, am Mittwoch, 3. Januar, wurde in Sinderen zugeschlagen. Danach wurden 101 Fässer in der Wissinklaan gefunden. Einen weiteren Tag später wurden 100 Kanister neben dem Lobberdenseweg in Pannerden gefunden. Der letzte Fund von 82 gefüllten Kanistern war am Lage Eltenseweg in Loerbeek.

„De Gelderlander“ veröffentlichte ein Polizeivideo des Autos mit Anhänger.

Wie die deutsche Polizei bestätigt auch die Polizei auf niederländischer Seite, dass die Fässer mit Drogenabfällen gefüllt waren. „Dieser schwarze Ford war vermutlich an der Verklappung von fast 400 Fässern Drogenabfall in der Grenzregion beteiligt“, so Westerhoff.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Polizei fahndet nach Verbrecher-Trio – das ist der aktuelle Stand

Rees: Wer die historische Villa Flora gekauft hat

Rees: Erste-Hilfe-Kurse für Hunde und Katzen sind gefragt

Emmerich: Nach fünf Rohrbrüchen gute Nachricht für Anwohner Groendahlscher Weg

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg