Druckfrisch in Rees: Der neue „Geschichtsfreund“ ist da

Rees Das 17. Jahrbuch des Reeser Geschichtsvereins mit vielen alten Fotos ist da. Hier wird es am Wochenende exklusiv erhältlich sein.

Jetzt gibt es noch einen Grund mehr, vom 1. bis 3. Dezember das Rääße Weihnachtspädje zu besuchen: Der Reeser Geschichtsverein Ressa bietet am Freitag und Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr exklusiv im Haus Schaeling am Mühlenturm den druckfrischen „Reeser Geschichtsfreund“ an.

Wir bitten unsere derzeit 435 Mitglieder, das Angebot intensiv zu nutzen. Denn jedes Buch, das wir nicht verschicken müssen, schont die Vereinskasse und auch die Zeit unserer ehrenamtlichen Helfer. Heinz Wellmann

Dieses 17. Jahrbuch wird zum Preis von zehn Euro verkauft, alle Mitglieder erhalten das Buch kostenfrei. „Wir bitten unsere derzeit 435 Mitglieder, das Angebot intensiv zu nutzen“, sagt der Ressa-Vorsitzende Heinz Wellmann, „denn jedes Buch, das wir nicht verschicken müssen, schont die Vereinskasse und auch die Zeit unserer ehrenamtlichen Helfer.“

Das gibt es im 17. Band zu lesen und zu sehen

Wer allerdings nicht zum Haus Schaeling kommen kann, erhält das Jahrbuch in der nächsten Woche zugestellt oder kann es ansonsten ab Dienstag in der Touristeninformation am Markt, in der Bücherecke, der Delltor-Apotheke, der Gerads-Filiale im Rewe-Markt am Westring oder unter www.ressa.de/shop kaufen.

Dr. Karl van der Ven ließ 1959 eine Zahnarztpraxis mit angeschlossenem Wohnhaus in Millingen bauen. Foto: van der Ven / NRZ

Für den 17. Band des Jahrbuchs „Reeser Geschichtsfreund“ haben die Mitglieder des Reeser Geschichtsvereins wieder umfassend recherchiert, mit vielen Zeitzeugen gesprochen und fast 290 historische und aktuelle Fotos zusammengestellt. Das Buch hat 152 Seiten, wurde in der Bocholter Druckerei Busch gedruckt und widmet sich unter anderem der Geschichte aller Reeser Apotheken, der evangelischen Kirche am Markt, des früheren Heimatmuseums im Krantor, den Anfängen des Frauenfußballs in Bienen und des Tischtennissports in Groin.

Biografien des Millinger Zahnarztes Dr. Karl van der Ven

Auch die Biografien des Millinger Zahnarztes Dr. Karl van der Ven, des Reeser Organisten Klaus Lohmann, des Gefreiten Rüttger van Acken und des USA-Auswanderers Johann Bockting aus Haffen werden erzählt. Weitere Themen sind die Hattuarier am Niederrhein, die Abgeordneten des Kreises Kleve im Berliner Parlament des 19. Jahrhunderts und die Geschichte der Familie Evers aus Grietherbusch.

Der „Reeser Geschichtsfreund“, der einmal mehr von den Vorstandsmitgliedern Michael Scholten und Dirk Kleinwegen redaktionell betreut und layoutet wurde, blickt auch auf die vielen Vorträge, Ausflüge und Feste im abgelaufenen Vereinsjahr zurück. Eine Vorschau auf die Angebote im Jahr 2024 rundet das Buch ab. Geplant sind Ausflüge nach Anholt und zum Royal Air Force Museum in Laarbruch-Weeze, eine Radtour auf den Spuren des 1922 veröffentlichten Buches „Schönheiten am Niederrhein“ sowie Gastvorträge des Historikers Dr. Veit Veltzke („Rees und die Hanse“), des Produzenten Holm Dressler („Mit Wetten, dass..? fing alles an“) und des Sprachwissenschaftlers Dr. Georg Cornelissen (Dialekte und Regiolekte im Rheinland).

Neue Ausstellung im Koenraad Bosman Museum

Im November 2024 eröffnet Ressa im Koenraad Bosman Museum eine Ausstellung mit Pressefotos des Lokalreporters Helmut Schomaker (1924-1989).

Die Mitgliedschaft im Reeser Geschichtsverein kostet 18 Euro pro Jahr (Familien zahlen 25 Euro). Darin enthalten sind ein Freiexemplar des Jahrbuchs, die kostenlose oder vergünstigte Teilnahme an allen Aktivitäten sowie der freie Eintritt ins Reeser Koenraad Bosman Museum, ins Emmericher Rheinmuseum und ins Geldmuseum in Xanten-Wardt sowie eine Freifahrt mit der Rheinfähre „Rääße Pöntje“.

