E-Rezept: Apotheke in Rees zeigt, wie es ab 2024 geht

Rees Ab 1. Januar gibt es das E-Rezept. Apotheke am Stadtgarten erklärt die Abläufe. Das sind die Vorteile. Das ist zu beachten.

„Das ist mal ein handfester Vorteil der Digitalisierung“, zeigt sich Sebastian Hense begeistert. Der Reeser Bürgermeister ließ sich in der Apotheke im Stadtgarten erklären, wie die verpflichtende Einführung des E-Rezeptes ab dem 1. Januar 2024 abläuft. Betreiberin Esther Beckmann sieht die Entwicklung positiv, möchte aber jetzt schon aufklären und um etwas Geduld bitten, wenn gerade in der Anfangszeit noch nicht immer alles rund läuft. „Wir arbeiten seit einem Jahr damit und haben schon alle Fälle erlebt“, ergänzt Apothekerin Hasna El-Nounou.

Nach wie vor werde es in der Übergangszeit möglich sein, Rezepte auf Papier zu bekommen, aber die Zukunft ist digital. Alle Heilberufe, Heime, Spitäler, Pflegedienste, Sanitätshäuser und Co. werden in einer Telematik Infrastruktur, eine Cloud, im Internet registriert und datenschutzsicher verifiziert sein. Der Bund hat die Firma Gematik damit beauftragt. Dazu gibt es eine passende App Das E-Rezept: „Wir laden das Rezept von der Cloud herunter, nicht von der Gesundheitskarte“, schildert Beckmann.

Einmal in der App registrieren

So sieht die App Das E-Rezept von der Firma Gematik aus. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Wir sind Fans von der App, aber sie ist für manche etwas kompliziert“, so Beckmann. Mit der App und einer PIN, die die Krankenkasse ausstellt, kann man sich jetzt schon für die Cloud registrieren, was die Apothekerin empfiehlt. Alternativ kann man sich mit dem Postident-Verfahren registrieren. Der Patient kann entscheiden, an welche Apotheke das Rezept weitergeleitet wird. Eine Vorbestellung von Medikamenten werde damit auch fast nicht mehr nötig sein: „Wir kriegen sechs Lieferungen am Tag“, erinnert Esther Beckmann.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Flusskreuzfahrtschiffe können jetzt besser anlegen

Emmerich: Bewerbungsphase für Seniorenvertretung verlängert

Rees: Friedhof feiert 200-jähriges Jubiläum

Isselburg: Wohngemeinschaft Louise in Anholt ist bald bereit

Das E-Rezept stellt einen Sammeltoken aus (einen QR-Code). In der App können aber die einzelnen Medikamente gesehen werden: „So habe ich mein Medikamenten-Management im Blick und kann nachsehen“, erinnert Beckmann.

Für Folgerezepte reicht im Quartal einmal der Gang zum Arzt

Ein großer Vorteil: Folgerezepte können für ein ganzes Quartal eingeholt werden, sodass man nicht mehrfach im Quartal wieder zum Arzt gehen muss. Ferner kann man bis zu drei Vollmachten etwa für Verwandte einrichten, so dass diese die Medikamente abholen können.

Noch im Aufbau befinde sich KIM, ein gesichertes Kommunikationswerkzeug im Gesundheitswesen, bei dem etwa Rezepte mit falschen Medikamenten oder die falschen Dosierungen zurückgeschickt werden kann. Das werde etwa für Altenheime wichtig, schätzt Beckmann.

Apotheke am Stadtgarten hat in der App gesund.de das eigene Warensortiment hinterlegt

Weitere Apps können eingesetzt werden. Die Apotheke am Stadtgarten hat gute Erfahrung mit gesund.de gemacht. So spart man die etwas kompliziertere Registrierung in der Gematik-App. Hier kann man ausgedruckte E-Rezepte per QR-Code auch einscannen. Zwei weitere Vorteile von gesund.de sind: Das Payback-System kann genutzt werden. Und bei der Apotheke am Stadtgarten zum Beispiel ist das ganze Warensortiment hinterlegt und bestellbar. So kann man neben dem Rezept auch weitere Produkte direkt mit anfordern.

Das ist mal ein handfester Vorteil der Digitalisierung Bürgermeister Sebastian Hense

Ein weiterer Weg das E-Rezept einzulösen, ist mit NFC-fähigen Gesundheitskarten. Diese haben die Krankenkassen womöglich schon zugestellt. Sie hat eine sechsstellige Zahl (die Card Access Number) unter der Deutschland-Flagge oben rechts. Damit kann der Apotheke das Rezept freigegeben werden.

Für Privatpatienten, Hilfsmittel und Betäubungsmittel funktioniert das E-Rezept noch nicht

Die E-Rezepte werden vom Arzt per Stapelsignatur freigegeben, was in der Regel nach 15 Minuten der Fall sein sollte. Aber es kann auch mal in Ausnahmefällen später werden. Gerade bei Folgerezepten, so El-Nounou, sollten Patienten auch mal Geduld haben.

Auch die App gesund.de kann für das E-Rezept genutzt werden. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Für einige Bereiche ist das E-Rezept übrigens noch nicht anwendbar: für Hilfsmittel vom Katheter über die Krücke bis zur Inkontinenz-Windel, für Privatrezepte und Betäubungsmittel. „Das wird noch kommen“, ist sich Beckmann sicher.

Bürgermeister Hense verdeutlicht, dass das E-Rezept nicht der Weg zur Ferndiagnose sei: „Der Kontakt zum Arzt wird bleiben.“ Aber bei Standardmedikmenten könne man mit digitalen Rezepten viel Zeit sparen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg