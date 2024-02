Diebstahl Einbruch in Rees: Diebe stehlen mehrere Kupferkabel

Rees Die Polizei des Kreises Kleve meldet einen Einbruch auf einer Baustelle in Rees: Die Täter ließen dabei mehrere Kupferkabel mitgehen.

Im Zeitraum von Freitag, 26. Januar, 11 Uhr, und Mittwoch, 31. Januar, 12.30 Uhr, kam es am Melatenweg in Rees zu einem Einbruch in eine Baustelle. Ein oder mehrere Täter drangen auf das umzäunte Gelände vor und entwendeten dort mehrere Kupferkabel, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Zeugen gesucht

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt bei der Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

