Emmerich: Täter kamen durchs Fenster ins Vereinsheim

In Emmerich stiegen Unbekannte in ein abgelegenes Vereinsheim ein.

Emmerich Unbekannte nutzten die abgelegene Lage eines Vereinsheimes in Emmerich, um ins Gebäude einzusteigen. Sie entwendeten Bargeld.

In der Zeit von Mittwoch, 24. Januar, 20 Uhr, und Freitag, 25. Januar, 8.35 Uhr, nutzten unbekannte Täter die abgelegene Lage eines Vereinsheimes in Emmerich an der Einmündung Finkenstraße/Gnadentalweg, um unbemerkt dort einzubrechen. Die Unbekannten hebelten gewaltsam eine Holzfensterlade auf und schlugen die dahinter befindliche Scheibe im Bereich des Griffs ein.

Abstellraum durchsucht

Durch das Loch konnten die Täter das Fenster öffnen und ins Innere steigen. Sie durchsuchten das Gebäude und entwenden eine kleine Menge Bargeld. Anschließend verließen sie das Vereinsheim auf demselben Weg. Von außen hebelten die Unbekannten dann gewaltsam eine Metalltür samt Zarge aus dem Mauerwerk, um in den dahinter liegenden Abstellraum zu gelangen.

Ob sie hier etwas mitgenommen haben, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen werden von der Kripo in Emmerich unter der Telefonnummer 02822/7830 entgegengenommen.

