Elten: Bürgerbad und Martinskomitee trauern um Benno Jansen

Emmerich-Elten Trauer beim´t Eltense Bürgerbad und dem Martinskomitee Elten: Das langjährige Mitglied Benno Jansen verstarb im Alter von 92 Jahren.

Der Schwimmverein ´t Eltense Bürgerbad trauert um Benno Jansen, der Anfang Januar im Alter von fast 93 Jahren verstorben ist. Benno hat wie kein anderer die Geschicke der Kleinschwimmhalle in Elten mitentwickelt, so der Verein. Zunächst sorgte er als Schwimmmeister für einen optimalen Betrieb und überwachte und betreute in dieser Funktion die Schwimmgäste. Vielen brachte er auch das Schwimmen bei, so dass heute noch erzählt wird: „Bei Benno habe ich das Schwimmen gelernt.“

Als der Ort Elten eingemeindet wurde, blieb er - auch nach Erreichen des Rentenalters- weiterhin mit diesen Aufgaben betraut - nun im Ehrenamt des Vereins Schwimmverein ´t Eltense Bürgerbad. Aus Altersgründen musste er vor zwei Jahren seine Tätigkeit beenden. Der Schwimmverein wird sich immer gerne an Benno Jansen erinnern. Seiner Ehefrau Irmgard und Tochter Petronella spricht der Verein seine herzliche Anteilnahme aus.

Auch das Martinskomitee trauert

Auch das Martinskomitee Elten trauert um sein ältestes Mitglied Benno Jansen. Benno war über 55 Jahre im Martinskomitee für die Kinder in Elten tätig. So zog er von Haus zu Haus, um Spenden für die Finanzierung des Zuges zu sammeln, organisierte die Aktivitäten im Schulgebäude und behielt die Übersicht über die Martinstüten. Ebenso war er immer ansprechbar bei der Anlieferung von Süßigkeiten, Weckmännern, Äpfeln und Mandarinen. Nach dem Martinsumzug sorgte er für Ordnung.

Wenn der Ortsteil Elten in diesem Jahr auf hundert Jahre Martinszug zurückblicken kann, dann kann man sagen: Mehr als die Hälfte der Umzüge hat Benno mitgestaltet. Das Martinskomitee blickt dankbar zurück und wird ihn in positiver Erinnerung behalten. Seiner Ehefrau Irmgard und seiner Tochter Petronella gilt das Mitgefühl des Komitees.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg