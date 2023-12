Elten: Jetzt anmelden für den Kinderkarnevalsumzug 2024

Der Umzug des Kinderkarneval Elten schlängelt sich am Samstag, 2502.2017, durch die Straßen von Emmerich Elten.Foto: Diana Roos / Funke Foto Services

Emmerich-Elten Der Umzug für den Kinderkarneval in Emmerich-Elten findet am 10. Februar statt. Neuer Verein für die Organisation hat sich gegründet.

Der Kinderkarnevalsumzug 2024 in Elten findet wieder statt! Mit dem kommenden Umzug am Samstag, 10. Februar, 14. 11 Uhr, startet das neue Organisationskomitee des Vereins Kika Elten unter der Leitung von Jochen Straver, der im Vorjahr auch schon in die Organisation einstieg.

Wagen und Fußgruppen

Der Verein ruft nun die Karnevalisten, die beim Umzug mit einem Wagen oder einer Fußgruppe mitziehen wollen, sich anzumelden. Die Formulare können gerne per Mail an anmeldung@kika-elten.de angefragt werden.

Aber eines möchte Kika Elten noch loswerden: Für die vergangenen Jahre und für den reibungslosen Übergang bedanke sich der Verein beim alten Team um Christoph Meisters für eine hervorragende Organisation und tolle Umzüge.

