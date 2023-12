In Elten steigt wieder das Neujahrsdrehen an der Gerritzen‘s Mühle.

Tradition Mühle am Möllenbölt in Elten: So läuft das Neujahrsdrehen

Emmerich-Elten An Gerritzen‘s Mühle in Emmerich-Elten steht am 1. Januar wieder das Neujahrsdrehen an. Dieses Programm ist in 2024 geplant.

Traditionell wird bei alten Windmühlen der erste Wind des Jahres genutzt, um die Mühle zu drehen; das sogenannte Neujahrsdrehen. So nun auch wieder auf dem Möllenbölt in Elten am Montag, 1. Januar 2024. Alle Freunde und Förderer der Mühle sind herzlich eingeladen, dem Neujahrsdrehen vor und in der Eltener Gerritzen‘s Mühle beizuwohnen. Die WFG Wirtschaft Marketing Tourismus freut sich das Neujahrsdrehen wieder mit der neuen Pächterin des Mühlen Cafés Elten, Karola Limbach, durchzuführen.

Dem Müller über die Schulter schauen

Das Mühlen Café öffnet und es gibt Einblicke in die Mühle selbst. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Von 11 Uhr bis 16 Uhr öffnet das Mühlen Café und wird seine Neujahrsgäste mit leckeren selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, herzhaften Snacks und warmer Suppe verwöhnen. So besteht die Möglichkeit, in geselliger Runde Neujahrsgrüße auszutauschen.

Den Müllern kann ab 12 Uhr wieder über die Schulter geschaut werden. Sie informieren gerne über die Architektur und Funktionsweise der Mühle. Die Mühle wird wieder festlich geschmückt mit der durch Eltener Schüler bemalten Flaggengirlande. Das Team der Eltener Mühle freut sich, viele Mühlenbesucher zum Neujahrsdrehen begrüßen zu dürfen. Vielleicht lässt sich ja ein Neujahrsspaziergang mit dem Besuch verbinden.

