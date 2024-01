Eltener Schützin stellte beim Preisschießen Rekord auf

Elten Gesamtsiegerin des Preisschießens der St. Martinus-Schützen Elten in 2023 war so gut, wie kein anderer Schütze der Bruderschaft zuvor.

Jetzt endete das öffentliche Preisschießen der St. Martinus-Schützenbruderschaft Elten. Im Anschluss an den letzten Schießabend fand dann auch die Preisverleihung statt. Es war erneut ein spannender Wettbewerb. Am Ende war es wie fast immer, es siegte wieder eine Dame und verwies die Herren auf die übrigen Plätze. Die Gesamtsiegerin in 2023 hieß erneut Karina von Hof. Und sie stellte einen Rekord auf...

An insgesamt zehn Terminen hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder die Möglichkeit, zum einen Tagessieger zu werden, aber zum anderen auch die Gelegenheit, um sich in die Punkteliste für die Gesamttabelle eintragen zu können. Geschossen wurde in der Disziplin Luftgewehr aufgelegt. Am Ende wurden wieder die maximal sieben besten Ergebnisse gewertet und zusammengezählt.

Das amtierende Königspaar gratulierte

In diesem Jahr übernahm der stellvertretende Brudermeister René Bolk gemeinsam mit Organisator und Schießmeister Sport Achim Neerincx die Siegerehrung. Das Königspaar der Eltener Schützen, Gudrun und Willy van Rijn war ebenfalls anwesend und ließen es sich nicht nehmen, den siegreichen Teilnehmern zu gratulieren.

Gesamtsiegerin wurde in diesem Jahr erneut Karina von Hof (707,8 Ringe). Sie verteidigte damit nicht nur deutlich ihren Titel aus dem Vorjahr, sondern stellte zudem mit ihrem Endergebnis einen neuen Ringzahlrekord auf. So erfolgreich war in der Geschichte des Eltener Preisschießens noch niemand. Als Siegerin erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro. Mit Karina von Hof siegte nun bereits zum vierten Mal in Folge eine Frau beim öffentlichen Preisschießen in Elten.

Prinz Karneval landete auf Platz 3

Zweitplatzierter wurde Luc Tervoort (680,2 Ringe), welche zum ersten Mal teilnahm und sich gleich über ein Preisgeld in Höhe von 75 Euro freuen durfte. Mit Thorsten Gartenmeier (678,8 Ringe) belegte der Emmericher Karnevalsprinz einen tollen dritten Platz und erhielt dafür immerhin noch 50 Euro Prämie. Auch die übrigen anwesenden Teilnehmer erhielten attraktive Preise, die allesamt von Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. Hierfür bedankt sich die Bruderschaft besonders.

Im Namen aller Teilnehmer bedankte sich René Bolk zudem bei den Schießmeistern Achim Neerincx und Danny Vels für die tolle Organisation des Wettbewerbs, bei dem sich insgesamt wieder fast 70 Personen beteiligt und erfreulicherweise auch wieder viele Nicht-Mitglieder teilgenommen haben. Man freute sich sehr darüber, dass auch sie den Weg zum Schießstand gefunden haben und hofft, einige von ihnen auch zukünftig zu den regulären Trainingszeiten wiedersehen zu können.

