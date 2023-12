Embricana Emmerich: Prinzessin Elsa kommt zu Besuch

Emmerich Winter Wonderland im Embricana Emmerich: Prinzessin Elsa kommt mit Olaf zu Besuch. Noch zwei weitere Veranstaltungen bis Jahresende.

Überall klingt das Jahr gemächlich aus. Nicht so im Embricana: Hier stehen bis Jahresende noch drei Veranstaltungen an.

Los geht es am 16. Dezember mit dem „Winter Wonderland“. Von 14 bis 17 Uhr erwartet die jüngeren Badegäste alles, was glitzert. Neben Glittersträhnen und Glitzertattoos wird an diesem Samstagnachmittag auch blaues Glitzer-Slusheis angeboten. Und das alles kostenfrei. Die Besucher des Events zahlen lediglich den normalen Eintrittspreis. Highlight wird der Besuch der Eisprinzessin mit ihrem Freund, dem Schneemann, sein. „Diese Veranstaltung bieten wir erstmals an und sind ganz gespannt, wie sie beim jungen Publikum ankommen wird“, so Embricana-Betriebsleiterin Sonja Killemann.

Teelichterschwimmen und Ferienspaß

Neben der neuen Veranstaltung gibt es aber auch Altbewährtes: Am Dienstag, 19. Dezember, findet von 6 bis 10 Uhr das alljährliche und sehr beliebte Teelichterschwimmen statt. Circa 500 Teelichter wird das Embricana-Team zu diesem Anlass an den Beckenrändern verteilen und anzünden und damit im Emmericher Freizeitbad für eine gemütliche und weihnachtliche Stimmung sorgen, bei der das Bahnen ziehen sicherlich direkt leichter fällt. Und wer sein Soll erfüllt hat, kann sich anschließend beim Frühstücksbuffet inklusive Kaffee und Glühwein stärken. Das Frühstücksbuffet findet von 7 bis 11.30 Uhr statt und kostet 12,90 Euro pro Person.

Damit auch keine Langeweile in den Weihnachtsferien aufkommt, bietet das Embricana am 28. Dezember, 2. Januar und 4. Januar wieder von 15 bis 18 Uhr den Ferienspaß an. Im großen Sportbecken laden zahlreiche Wasserspielgeräte und Poolnudeln zum Klettern und Toben ein. Alle Informationen zu den Veranstaltungen unter www.freizeitbad-embricana.de.

