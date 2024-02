Emmerich: 1160 Haushalte bekommen schnelleres Internet

Das Internet wird in Emmerich für viele Haushalte schneller.

Emmerich An acht Standorten in Emmerich hat die Telekom die Systemtechnik für schnelleres Netz erweitert. So schnell wird das Herunterladen.

Ab sofort können 1160 weitere Haushalte in Emmerich, Hüthum, Praest und Vrasselt noch schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steigt beim Herunterladen auf 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Denn die Telekom hat ihr Netz in Emmerich weiter ausgebaut. „Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zuhause alles stabil laufen. Deswegen stellen wir jetzt mehr Bandbreite zur Verfügung. Diese kann ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel gebucht werden“, sagt Maik Exner, Unternehmenssprecher.

Gut, für große Datenmengen: 40 Mbit/s beim Heraufladen

Damit haben Kund*innen einen „superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig“, so die Telekom. Beim Heraufladen gibt es 40 Mbit/s statt 10 Mbit/s. Das spare Zeit beim Verschicken von großen Datenmengen. Dafür hat die Telekom im Stadtzentrum (2), Hüthum (3), Praest und Vrasselt (2) neue Systemtechnik in acht grauen Kästen am Straßenrand eingebaut.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen der Telekom gibt es im Fachhandel, im Internet (www.telekom.de/schneller) und telefonisch für Neukunden (0800/3303000) und Telekom-Kunden (0800/3301000), kleine und mittlere Unternehmen (0800/3301300) jeweils kostenfrei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg