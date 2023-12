Emmerich: 80 Meter Kabel von Großbaustelle gestohlen

Kabeldiebe waren auf einer Großbaustelle in Emmerich unterwegs.

Emmerich Von der Großbaustelle an der Moritz-von-Nassau-Straße in Emmerich wurden 80 Meter Kabel gestohlen. Das demolierten die Täter außerdem.

Im Verlauf des Wochenendes vom 8. bis 11. Dezember kam auf der Großbaustelle an der Moritz-von-Nassau-Straße zu einem Kabeldiebstahl.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Erdgeschoss des Neubaus auf und entwendeten über 80 Meter Kabel. Außerdem wurde in diesem Zeitraum ein neues Fenster an einem angrenzenden Rohbau eingeschlagen. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822/7830 entgegen.

