Emmerich: Acht Trommeln mit insgesamt 500 Metern Kabel weg

Emmerich Einer Firma auf der Wassenbergstraße in Emmerich wurden insgesamt 500 Meter Kabel gestohlen. So kamen die Täter auf das Gelände.

Am Mittwoch, 6. Dezember, gegen 2.30 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Wassenbergstraße in Emmerich ein. Sie durchtrennten dazu einen Maschendrahtzaun.

Aus dem Innenhof entwendeten die Unbekannten acht Kabeltrommeln mit insgesamt 500 Metern Kabel. Zum Abtransport nutzten sie vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen zur Tatzeit geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822/7830.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Planungen für neue Wasserstoff-Leitung nach Bocholt

Rees: Was die Abfallentsorgung 2024 kosten soll

Emmerich: Drogen im Wert von einer Million Euro entdeckt

Emmerich: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg