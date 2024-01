Emmerich: Fahndung nach Personen in Leegmeer läuft

Emmerich Aktuell findet in Emmerich ein Polizeieinsatz statt. Eine Person konnte festgenommen werden, Fahndung nach weiteren Personen dauert an.

In Emmerich läuft aktuell ein Polizeieinsatz im Ortsteil Leegmeer. Dies bestätigt die Polizei des Kreis Kleve der NRZ auf Nachfrage. Mittlerweile sind erste Details bekannt.

Um kurz nach 9 Uhr am Donnerstagvormittag fiel einer Polizeistreife auf der Straße Am Hasenberg ein verdächtiges Auto mit entwendeten Kennzeichen auf. Nachdem die Polizeikräfte das Auto angehalten hatten, flüchteten zunächst drei Personen. In der Zwischenzeit konnte ein Mann vorläufig festgenommen werden. Die Fahndung nach den weiteren Personen dauert an

Gebäude der Leegmeerschule abgeschlossen

Im Zusammenhang mit diesem Polizeieinsatz ist das Gebäude der Leegmeerschule abgeschlossen worden. Alle anwesenden Personen bleiben im Schulgebäude, bis der Polizeieinsatz beendet ist. „Allen Kindern geht es gut“, heißt es von Seiten der Schule.

Hierzu stellt eine Sprecherin der Kreispolizei Kleve klar: „Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf Bezüge zu der nah gelegenen Schule oder dem Kindergarten.“

Hubschrauber der Bundespolizei

Anwohner in Leegmeer berichten der NRZ, dass auch ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz sein soll. Die Kreispolizei bestätigt, dass sie Unterstützung von der Bundespolizei bei diesem Einsatz hat.

Weitere Informationen folgen.

