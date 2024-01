Sitzungskarneval Emmerich: Amors Pfeil traf närrische Schützen in Elten

Emmerich-Elten Die Schützen Elten haben zur 71. Sitzung ins Kolpinghaus in Emmerich-Elten geladen. Ausgelassen wurde gefeiert, geehrt und gedankt.

Eine gute Mischung aus Tanz, Musik und Darbietungen boten die Schützen in Elten ihrem Publikum im Kolpinghaus. Zur 71. Schützensitzung hatte Sitzungspräsident Marc Horstmann unter dem Motto „Amors Pfeil aus Schützen Elten zieht weit hinaus in Narrenwelten“ eingeladen. Und die Jecken kamen zahlreich.

Nicht nur sie erlebten einen herrlich-vergnügten Abend, sondern natürlich auch das Emmericher Prinzenpaar Thorsten I. & Steffen I. samt Garde. Natürlich ließ es sich das närrische Gespann nicht nehmen, quasi in ihrer guten Stube vorbeizuschauen. Hier wurden sie natürlich entsprechend mit Jubel empfangen. Doch bevor das Prinzenpaar seinen großen Auftritt hatten, gab es in gewohnter Manier das Eröffnungslied mit André Jansen, Christoph Nielbock und Werner Jansen.

Prinz ist textsicher

Danach ergriff Präsident Marc Horstmann das Mikro und begrüßte die Narrenschar. Die konnten dann im Anschluss mitschunkeln. Denn das Schützenballett Elten schmiss seine Beine zum Rhythmus eines Kölschen Medleys, später begeisterten sie auch noch im Laufe der Sitzung mit den Tänzen „Amor“ und „Apokalypse“.

Sorgte für gute Stimmung: Die Gruppe Kurzschluss. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Das Emmericher Prinzenpaar sorgte dann mit Gardelied und Gardetanz bei den Eltener Schützen für Stimmung. Um eine kleine Aufgabe kam das Paar nicht herum. Neu-Eltener und Karnevalsprinz Thorsten I. musste seine Kenntnisse des Liedes „Elten meine Heimat“ unter Beweis stellen. Eine Aufgabe, die er mit Bravour meisterte. Und so konnte das Prinzenpaar mit neuen, roten Schuhen der Firma Elten zur nächsten Sitzung düsen.

Besondere Ehrung für André Jansen

Für beste Stimmung beim Publikum sorgte die Gruppe Kurzschluss mit einer einzigartigen Darbietung. Ebenfalls dabei: der Zug 22 – herrlich kostümiert, mit blonden Zöpfen-Perücken.

Voll war das Kolpinghaus bei der Sitzung der Schützen Elten. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Besonders zu Ehren kam André Jansen. 27 Jahre war er Elferratsmitglied, 22 Jahre davon als Generalsekretär. Sitzungspräsident Marc Horstmann ernannte ihn nun zum Ehrengeneralsekretär und ließ es sich nicht nehmen, in seiner Rede natürlich auch Jansens Frau Nicole für jegliche Unterstützung zu danken. Ein Dank ging auch an Monika Runge. Zusammen mit Tochter Steffi fertigte sie wieder per Hand 120 Orden.

Dri Keer Niks gaben zwei Zugaben

Mit „King Watch" begeisterten Peter und Christiane Berndsen mit den Fahnenoffiziere und ihren Frauen nicht nur das Publikum, sondern auch das derzeit amtierende Königspaar der Schützen. Da hatte dann auch die Jungs der Band Drie Keer Niks leichtes Spiel.

Das Kolpinghaus in Emmerich-Elten bebte bei der Karnevalssitzung der Schützen. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

