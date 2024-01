Emmerich Für das Schuljahr 2024/2025 können Viertklässler in Emmerich an den weiterführenden Schulen angemeldet werden. Das sind die Termine.

Kinder, die derzeit die 4. Klassen der Grundschulen in Emmerich am Rhein besuchen, wechseln am Schuljahresende zu den weiterführenden Schule.

Die Erziehungsberechtigten von 275 Kindern werden per Anschreiben des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport, über die beiden weiterführenden Schulen in Emmerich am Rhein informiert und aufgefordert, ihre Kinder an einer weiterführenden Schule anzumelden.

Eltern haben folgende Möglichkeiten zur Anmeldung

Die Anmeldung an der Gesamtschule Emmerich am Rhein – Schule der Sekundarstufen I und II – ist ohne Terminvergabe möglich. Sie erfolgt im Schulsekretariat, Brink 1, Tel. 02822/755300, von Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. Februar, jeweils in der Zeit von 15 bis 19 Uhr.

Die Anmeldung am Städtischen Willibrord-Gymnasium Emmerich findet ebenfalls im Schulsekretariat (Tel. 02822/754900), Hansastraße 3 an folgenden Tagen statt: Montag, 19. Februar, 9 bis 12.30 Uhr; Dienstag, 20. Februar, 14 bis 16 Uhr; Mittwoch, 21. Februar, 9 bis 12.30 Uhr; Donnerstag, 22. Februar, 14 bis 16.30 Uhr sowie Freitag, 23. Februar, 9 bis 12.30 Uhr.

Die Vereinbarung von Terminen zur Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmeldeportal. Den entsprechenden Link gibt es auf der Hompage.

Diese Unterlagen müssen unbedingt mitgebracht werden

Zur Anmeldung mitzubringen sind das Familienstammbuch oder Abstammungsurkunde, das letzte Halbjahreszeugnis, Schulformempfehlung, gegebenenfalls weitere Unterlagen der Grundschule, gegebenenfalls Bescheinigung über das Sorgerecht, gegebenenfalls Einverständniserklärung des getrenntlebenden Sorgeberechtigten, beiliegender, ausgefüllter Anmeldebogen, Impfpass, Schwimmnachweis (falls vorhanden), Zeugnis, Geburtsurkunde und gegebenenfalls Bescheinigung Sorgerecht möglichst zusätzlich als Kopie für die Schule mitbringen.

Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. Die Teilnahme des Kindes bei der Anmeldung ist an beiden Schulen erwünscht. Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Schulabschluss, zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe nehmen die beiden Schulen ebenfalls zu oben genannten Zeiten entgegen. Anmeldebögen für die Oberstufe liegen in den jeweiligen Schulsekretariaten aus.

Für Auskünfte zur Anmeldung stehen die Schulen oder die Mitarbeiter im Fachbereich Jugend, Schule und Sport, Linda Koenzen, unter Tel. 02822/751452 und Heike Friedrich, Tel. 75-1451 (dienstags und donnerstags) zur Verfügung.

