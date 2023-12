Emmerich: Auf dem Leegmeer werden keine Tannenbäume abgeholt

Emmerich Wegen der KAB-Auflösung werden im Januar keine Tannenbäume abgeholt. Aber es gibt eine Gruppe, die es nächstes Jahr machen könnte.

Und wer holt den Tannenbaum im Januar ab? Im Emmericher Stadtteil Leegmeer vermutlich niemand. Denn zum ersten Mal wird die örtliche KAB-Gruppe nicht mehr die nadelnden Bäumchen auf einen Anhänger laden. Die KAB hat sich bekanntlich aufgelöst. Mitglied Thomas Steinvoort bedauert das sehr, aber es habe sich kein Nachfolger gefunden.

Bäume müssen diesmal selbst entsorgt werden

Gut fünf Anhänger mit Tannenbäumen habe man jedes Jahr zum Lohnunternehmer Holz bringen können. Diesmal müssen die Bewohner auf dem Leegmeer ihre Bäume selbst irgendwie entsorgen. Stadtsprecher Tim Terhorst sagt gegenüber der NRZ, dass man die Bäume entweder klein sägen und in der Biotonne entsorgen kann oder zur Grünschnittannahme am Bauhof bringen kann. Die Abgabe kostet hier 1,40 Euro pro Baum – selbstverständlich ohne Lametta und Kugeln.

Die Pfadfinder zeigen für 2025 Interesse

Im Nachbarstadtteil Speelberg werden wieder die Pfadfinder vom Stamm Janusz Korczak unterwegs sein. Der Vorsitzende Alexander Hüttner erzählt, dass hier jährlich gut acht Traktoranhänger anfallen. Der Pfadfinder kann sich gut vorstellen, dass die Pfadfinder den Dienst im nächsten Jahr auch in Leegmeer übernehmen. „In dieser Saison wird das allerdings nicht mehr funktionieren. Wir benötigen für die Tannenbaumabholung zwölf Leute und zwei Trecker. Das stemmt man nicht mal eben so“, sagt er. Für das kommende Weihnachtsfest wäre das gut denkbar.

Die Stadt Emmerich wird in Kürze eine Pressemeldung veröffentlichen, in der sie mitteilt, wie in den anderen Stadtteilen die Tannenbäume entsorgt werden. Für Bewohner der Innenstadt gilt auch: Bauhof oder klein sägen und in die Biotonne.

