Emmerich: Außenspiegel abgefahren, Täter flüchtet

Elten Die Polizei des Kreises Kleve meldet eine Unfallflucht in Emmerich-Elten. Zeugen für den Unfall werden gesucht und sollen sich melden.

Am Donnerstag, 18. Januar, kam es zwischen 8 und 14 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Eltener Markt, abgestellter silberfarbener Mercedes Vito, wurde dabei durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden am linken Außenspiegel beschädigt.

Der 43-jährige Nutzer des Wagens stellte die Beschädigung nach seiner Rückkehr fest und verständigte die Polizei. Der oder die Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, welche Aussagen zur beschriebenen Unfallflucht machen können, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Polizei fahndet nach Verbrecher-Trio – das ist der aktuelle Stand

Rees: Wer die historische Villa Flora gekauft hat

Rees: Erste-Hilfe-Kurse für Hunde und Katzen sind gefragt

Emmerich: Nach fünf Rohrbrüchen gute Nachricht für Anwohner Groendahlscher Weg

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg